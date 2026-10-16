EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun 6. hafta heyecanı devam ediyor. Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Belgrad'da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet ararken, konuk Paris Basketbol ise zorlu deplasmandan kazanarak ayrılmayı hedefliyor.

İki takımın karşılaşması, farklı basketbol anlayışlarının mücadelesine sahne olması açısından da dikkat çekiyor.

KIZILYILDIZ - PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 6. haftasında oynanacağı belirtilen Kızılyıldız - Paris Basketbol karşılaşması, 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolić Salonu'nda oynanacağı duyurulan mücadelede iki takım da galibiyet için parkeye çıkacak.

KIZILYILDIZ - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ile Paris Basketbol arasında oynanacak EuroLeague karşılaşmasının S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

Basketbolseverler mücadeleyi dijital yayın platformu aracılığıyla takip edebilecek. Karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağına ilişkin ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KIZILYILDIZ TARAFTARI ÖNÜNDE GALİBİYET ARIYOR

EuroLeague'in deneyimli ekiplerinden Kızılyıldız, Paris Basketbol karşısında saha avantajını kullanarak galibiyete ulaşmak istiyor.

Sırbistan temsilcisi açısından karşılaşmanın önemli noktalarından biri, savunmada göstereceği direnç olacak. Paris Basketbol'un tempolu hücumlarına karşı etkili bir savunma ortaya koymak isteyen Kızılyıldız'ın, özellikle geçiş hücumlarını sınırlandırması önem taşıyor.

Belgrad'daki taraftar atmosferinin de ev sahibi takım açısından önemli bir avantaj oluşturması bekleniyor.

PARİS BASKETBOL DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR

Fransa temsilcisi Paris Basketbol ise Kızılyıldız karşısında deplasman galibiyeti elde etmeyi hedefliyor.

Hızlı hücum organizasyonları ve yüksek tempolu basketbol anlayışıyla tanınan Paris Basketbol'un, karşılaşmada hücum ritmini erken bulmaya çalışması bekleniyor.

Fransız ekibi açısından dış atış performansı, top kayıplarının azaltılması ve savunma ribaundlarının kontrol edilmesi maçın belirleyici unsurları arasında bulunuyor.

MAÇTA TEMPO VE SAVUNMA MÜCADELESİ ÖN PLANA ÇIKABİLİR

Kızılyıldız ile Paris Basketbol arasındaki mücadelede iki takımın oyun temposu, karşılaşmanın gidişatını belirleyebilir.

Ev sahibi Kızılyıldız'ın rakibinin hızlı hücumlarını engellemek için daha kontrollü bir oyun tercih etmesi, Paris Basketbol'un ise açık sahada bulacağı fırsatlarla skor üretmeye çalışması bekleniyor.

Özellikle ribaund üstünlüğü, üç sayı çizgisinin gerisinden bulunacak isabetler ve top kayıpları karşılaşmanın sonucunda etkili olabilir.

KIZILYILDIZ - PARİS BASKETBOL MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon EuroLeague Hafta 6. hafta Tarih 16 Ekim 2026 Cuma Saat 21.00 (TSİ) Salon Aleksandar Nikolić Salonu Şehir Belgrad, Sırbistan Yayın S Sport Plus

EuroLeague'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Kızılyıldız - Paris Basketbol mücadelesinde iki takım da önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.