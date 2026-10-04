Paylaşılan verilere göre deprem, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.19’da Adana’nın Saimbeyli ilçesinde kaydedildi.

Büyüklüğü 4,8 (Mw) olarak ölçülen depremin merkez üssünün Saimbeyli olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremin koordinatları ise 37.74867 kuzey enlemi ve 36.091 doğu boylamı olarak açıklandı.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor.