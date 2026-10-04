Ziyaret, Büyükelçi Göktaş’ın ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçiliğinin resmî Instagram hesaplarından paylaşıldı. Göktaş, paylaşımında Karakuş’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcuya başarı dileklerini iletti.
Rasü’l-Hayme Emirliği’ndeki Al Rams kulübünde forma giyen Karakuş için Göktaş, “Oyuncumuzun başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Büyükelçi Göktaş ile Karakuş’un Al Rams formasıyla çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi