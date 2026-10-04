Ziyaret, Büyükelçi Göktaş’ın ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçiliğinin resmî Instagram hesaplarından paylaşıldı. Göktaş, paylaşımında Karakuş’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcuya başarı dileklerini iletti.

Rasü’l-Hayme Emirliği’ndeki Al Rams kulübünde forma giyen Karakuş için Göktaş, “Oyuncumuzun başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Büyükelçi Göktaş ile Karakuş’un Al Rams formasıyla çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi