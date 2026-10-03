Netflix, Türkiye’de Temel, Standart ve Premium abonelik paketlerinin aylık ücretlerini güncelledi. Netflix’in 3 Ekim 2026 itibarıyla resmî Türkiye sayfalarında yayımladığı tarifede Temel paket 259,99 TL, Standart paket 389,99 TL, Premium paket ise 499,99 TL olarak yer alıyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ TEMEL PAKETTE

Önceki fiyatlarla karşılaştırıldığında Temel paket 189,99 TL’den 259,99 TL’ye çıkarak 70 TL zamlandı. Bu değişim yaklaşık yüzde 36,8’lik artış anlamına geliyor. Standart paketin fiyatı 289,99 TL’den 389,99 TL’ye yükselirken aylık fark 100 TL, artış oranı yaklaşık yüzde 34,5 oldu. Premium pakette ise 379,99 TL olan ücret 499,99 TL’ye çıktı; 120 TL’lik fark yaklaşık yüzde 31,6’ya karşılık geliyor.

YILLIK MALİYET 6 BİN TL SINIRINDA

Yeni tarifenin 12 ay boyunca değişmeden uygulanması halinde aboneliklerin yıllık karşılığı Temel pakette 3 bin 119,88 TL, Standart pakette 4 bin 679,88 TL, Premium pakette ise 5 bin 999,88 TL oluyor. Bu tutarlar yıllık abonelik tarifesi değil, güncel aylık ücretlerin 12 aylık matematiksel karşılığı niteliğinde.

PAKETLERİN GÖRÜNTÜ KALİTESİ FARKLI

Netflix’in güncel Türkiye sayfasına göre Temel paket 720p, Standart paket 1080p görüntü kalitesi sunuyor. Premium paket ise 4K ve HDR görüntü kalitesinin yanı sıra konumsal ses özelliğini destekliyor. Üç pakette de telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyondan izleme seçeneği bulunuyor.

NETFLİX TÜRKİYE’NİN GÜNCEL FİYATLARI

3 Ekim 2026 itibarıyla aylık abonelik ücretleri Temel paket için 259,99 TL, Standart paket için 389,99 TL ve Premium paket için 499,99 TL. Netflix’in kendi Türkiye sayfalarında da en düşük abonelik ücretinin 259,99 TL’den başladığı belirtiliyor.