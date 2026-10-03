Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) için çalışmalarını sürdüren Mustafa Tuna, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine yönelik yeni projesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, "Sektörler farklı, hedef bir" sloganıyla hazırlanan İnşaat ve Gayrimenkul Çalışma Grubu projesi, sektör temsilcilerinin oda yönetimine doğrudan katılımını hedefliyor.

Proje kapsamında, farklı alanlarda faaliyet gösteren üyelerin bilgi ve deneyimleri tek bir platformda toplanacak. Üyelerden gelen sorunların düzenli bir takvimle değerlendirilmesi ve çözüm için ilgili resmi kurumlarla yapılacak görüşmelere somut veriler hazırlanması planlanıyor. Sektörel taleplerin sadece toplantı tutanaklarında kalmaması için atılan adımların ve alınan sonuçların periyodik olarak takip edileceği bir sistem kurulacak.

ÇÖZÜM SÜREÇLERİNDE ETKİN ROL

Tuna, kurulacak güçlü çalışma mekanizmasıyla sektör sorunlarının düzenli olarak ele alınacağını bildirdi. Alanya ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin sorunlarına hızlı refleks gösterilmesi, yerel ekonominin genel istikrarı açısından da büyük önem taşıyor. Üye odaklı bir yönetim anlayışını vurgulayan proje, kurumlar arası iletişimi artırarak ALTSO'nun çözüm süreçlerinde daha aktif bir sorumluluk üstlenmesinin önünü açmayı amaçlıyor.