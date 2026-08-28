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T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/132 Esas

DAVALI : AZİZE ERTENÜ - 37372691772 -

Davacı Salih Köynük ve diğer davacılar tarafından Antalya İli Konyaaltı İlçesi Liman Mah. 20351 ada 1,2 ve 3 parseller ile aynı yer 20353 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hisse sahibi olan "Ali ( ölü mirasçıları)" nın davacıların murisievveli olduğundan, ancak davalıların tapu müdürlüğüne başvurarak hisse sahibi "Ali ( ölü mirasçıları)" nınkendi kök murisleri Mehmet Oğlu Ali Bileydi olduğuşeklinde düzelttirdiklerinden,bu şekilde hissenin intikalini sağladıklarından, bu hisselere dayalı olarak kamulaştırmasız elatma tazminatı istemiyleKarayolları Genel Müdürlüğüne dava açtıklarından söz ederek anılan taşınmazlarda Mehmet Oğlu Ali Bileydi adına düzeltme ile oluşturulan hisselerin tapularının iptalini ve davacılar adına tapuya kayıt ve tescili istemini içerir Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmıştır.

Mahkememizce mernis sisteminde kayıtlı olan bir adresiniz bulunmadığından, bildirilen tüm adreslerinize dava dilekçesi tebliğ edilmek istenmiş, ancak bir netice alınamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/10/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur. 25/08/2026

