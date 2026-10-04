Letonya’da 3 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki merkez sağ Birleşik Liste (AS) kazandı. Letonya Merkez Seçim Komisyonunun (CVK) kesinleşmemiş sonuçlarına göre AS, oyların yaklaşık yüzde 35,3’ünü alarak 100 sandalyeli Saeima’da 42 milletvekilliğine ulaştı.

Seçim sonucuyla Birleşik Liste, Letonya’nın 1991’de bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonraki dönemin en güçlü parlamento sonuçlarından birine imza attı. Ancak hükümet kurmak için gereken 51 sandalyelik çoğunluğa tek başına ulaşamadığı için Kulbergs’in diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek.

6 SİYASİ OLUŞUM BARAJI GEÇTİ

Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı verilere göre seçimde yüzde 5’lik ülke barajını 6 siyasi oluşum aşarak parlamentoda temsil hakkı elde etti. Letonya’da milletvekilleri tek kamaralı Saeima için dört yıllığına seçiliyor.

Seçim öncesinde de Birleşik Liste’nin ilk sırada çıkması bekleniyordu. Polonya merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi’nin 23 Eylül 2026 tarihli analizinde, Kulbergs’in mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından partisinin kamuoyu araştırmalarındaki desteğinin belirgin biçimde yükseldiği ve seçim sonrası hükümeti kurmaya en yakın isim olduğu değerlendirilmişti.

KATILIM YÜZDE 51,81 OLDU

Letonya Merkez Seçim Komisyonunun katılım verilerine göre 1 milyon 557 bin 615 kayıtlı seçmenden 807 bin 67’si oy kullandı. Böylece ülke genelindeki seçime katılım oranı yüzde 51,81 olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel katılım oranlarında Vidzeme yüzde 59,05 ile ilk sırada yer alırken Kurzeme’de yüzde 55,26, Zemgale’de yüzde 54,48, Latgale’de yüzde 47,17 ve başkent Riga’nın bulunduğu seçim bölgesinde yüzde 46,50 katılım gerçekleşti.

KULBERGS MAYIS AYINDA BAŞBAKAN OLMUŞTU

Andris Kulbergs, önceki hükümetin yaşadığı koalisyon krizinin ardından mayıs ayında başbakanlık görevini üstlenmişti. Yeni hükümet, Letonya Parlamentosunda 66 milletvekilinin desteğiyle göreve başlamıştı. Kulbergs yönetimi dış politikada Avrupa Birliği ve NATO çizgisini sürdürürken Ukrayna’ya desteği de hükümet politikasının temel başlıklarından biri olarak korudu.

Seçim kampanyasında Rusya kaynaklı güvenlik riskleri, savunma politikası, hayat pahalılığı ve sosyal sorunlar öne çıktı. Rusya ve Belarus ile kara sınırı bulunan Letonya, aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO üyesi olması nedeniyle Baltık bölgesindeki güvenlik tartışmalarının merkezindeki ülkeler arasında bulunuyor.

RESMİ SONUÇLAR DAHA SONRA KESİNLEŞECEK

Merkez Seçim Komisyonunun seçim takvimine göre 3 Ekim’de gerçekleştirilen 15. Saeima seçimlerinin nihai resmi sonuçlarının en geç 19 Ekim 2026’ya kadar onaylanması öngörülüyor. Kesin sonuçların ardından yeni parlamentonun sandalye dağılımı resmileşecek ve hükümet kurma süreci şekillenecek.