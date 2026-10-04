Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge, ilk sarsıntıdan 17 dakika sonra saat 14.36’da bu kez 4,9 büyüklüğündeki depremle yeniden sallandı.

OSMANİYE’DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana’daki depremlerin hemen ardından saat 14.43’te Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin hızla harekete geçtiğini açıkladı.

Çiftçi, saha taramalarının devam ettiğini belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Çiftçi ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD EKİPLERİ SAHADA

AFAD da depremlerin ardından yaptığı açıklamada saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve mevcut durumda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.

Yetkililerin bölgedeki inceleme ve tarama çalışmaları devam ediyor.