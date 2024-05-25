Alanya’da turizmi bekleyen vahim tablo

KOSA Tekstil firmasının destek ve katkılarıyla Yıldız Sahil Ocakbaşı Restaurant’ta düzenlenen kahvaltı organizasyonuna KOSA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kocael, Muhasebe ve Finans Müdürü İlkay Yağyemez, HOTED’in faaliyetlerine destek veren Özak İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa Özak, Dernekler Masası Şefi Onur Akkoyun, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, basın mensupları ve çok sayıda HOTED üyesi katıldı.

‘VAHİM BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Kahvaltı organizasyonunda önemli açıklamalarda bulunan HOTED’in kurucusu, onursal başkanı başdanışmanı ve Housekeepıng eğitmeni Hakan Halit Yeni, “Ülke ekonomisinin ana direklerinden biri olan bacasız sanayimize emekçilerimizi küstürüp, sektörü terk etmelerine sebep olanlar şimdi ‘Eleman yok’ diye ağlıyorlar. Kalifiye yani yetişmiş personellerimizin neredeyse tamamına yakınını kaybettik. Yıllardır yapmayın, etmeyin, emekçinize sahip çıkın, diye adeta yalvardık. Saygıdeğer işverenlerimiz başta olmak üzere, ilgili herkes bize kulaklarını tıkadılar. Sonuç olarak gelinen nokta çok vahim olmasına rağmen, işverenlerimizin kafa yapıları hala aynıdır. Lojmanlarda, yemekhanelerde, resmi yasal haklarda, mesai saatlerinde ve çok iş az eleman gibi birçok konularda aynı zihniyet maalesef devam etmektedir. Çok açık bir dille ifade ediyorum. Her geçen gün daha da kötüye giden bu vahim tablonun değişmesi, düzelmesi için saygı değer işverenlerimizin emekçiye olan bakış açılarını acilen değiştirmeleri gerekiyor. Yani önce insana, emekçiye yatırım dedikleri anda sorunlar bir bir çözülmeye başlayacaktır’’ diye konuştu.

KURSİYERLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen HOTED 10’ncu 2024 Kat Şefliği kurslarında eğitim alan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerler sertifikalarını Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, HOTED eğitim komitesi başkanı Sema Yorutur ve basın mensuplarının elinden aldılar. (RAMAZAN ÖZDEMİR)