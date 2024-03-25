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Survivor Yunus Emre'nin eşi sinirden çıldıracak: Aleyna ile çok samimi görüntüler

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Televizyon ekranlarının en çok izlenen uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star yeni bölümüyle yine gündeme oturmasını bildi. Ödül oyununda Yunus Emre ve Aleyna'nın samimi halleri damga vurdu.

Survivor Yunus Emre'nin eşi sinirden çıldıracak: Aleyna ile çok samimi görüntüler mask
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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine gündem olmasını bildi. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. 

EŞİNİN UYARISINI HİÇ DİNLEMEDİ

Bugünkü ödül oyununda ise Yunus Emre ve Aleyne yakınlaşmalarıyla gündeme oturdu. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medyada eşi Yunus Emre'ye ' Aleyna'dan uzak dur' demişti. Ancak Yunus Emre bu uyarıyı dikkate almadan yarışmada Aleyna'yla samimi olmaya devam ediyor. 

PROFİL FOTOĞRAFINDAN EŞİNİ KALDIRDI

Konsey toplantısında samimi hallerinin görülmesinin ardından eşi Beria Özden sosyal medyada profil fotoğrafını ve bio'da yazan Y harfini kaldırarak eşine ne kadar sinirlendiğini ve kızdığını göstermişti. Bugün yayınlanan yeni bölümde ise Yunus Emre eşini adeta çılgına çevirecek yakınlaşmaları sürdürdüğü görüldü.

TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Ödül oyununda Ringo'ya binen Yunus Emre ve Aleyna yine samimi yakınlaşmalarını gözler önüne serdi. İkili arasında devam eden bu yakınlaşmalara Beria Özden'den bir cevap gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu. 

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Mar 2024 - 21:22 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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