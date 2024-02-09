'Alanya'da kadın üretiyor ama satamıyor'

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uzman Dr. Nesrin Ünal, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve İYİ Parti'nin kadın yöneticileri, kadın emekçi ve esnafların birlikte düzenlediği çay ve sohbet programına katıldılar.

Şahin, Ünal ve Er, kadın emekçiler ve esnafların sorunlarını dinlediler, yaptıkları konuşmalarda bu sorunları kısa süre içerisinde çözeceklerini söylediler.

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadınlar üretiyor, ürettiklerini satamıyor. Kadınlar ürettiklerini satabilecekleri alanlar oluşturulmasını istiyor. Kadınlar ekonomik sosyal alanlar, güvenle yaşanabilir sokaklar hayal ediyor. Kadınlar isterse her hayal gerçek olabilir. Kadınlarla birlikte güçlüyüz" dendi.

İYİ Parti'nin seçim çalışmaları şehir merkezi ve kırsalda aralıksız olarak sürüyor. (Toygar DİM)