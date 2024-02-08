Hindistan'da Müslümanlara karşı nefret suçları başladı! Bulduklarını yıkıyorlar...

Hindistan'da azınlık halde bulunan Müslümanlar hakkında yeni bir rapor yayınlandı.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), azınlık topluluğuna ait çeşitli eyaletlerde evlerin, işyerlerinin ve ibadet yerlerinin hedef alındığını açıklayan iki yeni rapor yayınlamasının ardından Hintli yetkililere Müslüman mülklerine yönelik "yasadışı" yıkımları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, yıkımları bir tür yargısız ceza olarak nitelendiren UAÖ, çoğu Müslüman yüzlerce insanı evsiz bırakan ve geçim kaynaklarının yok olmasına neden olan yıkımlardan etkilenen herkese yeterli tazminat talep etti.

Londra merkezli UAÖ ayrıca, buldozerleri 'cezalandırıcı' yıkımlarda yaygın olarak kullanılan JCB inşaat ekipmanı şirketine, "makinelerinin insan hakları ihlalleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmasını alenen kınaması" çağrısında bulundu.

YIKIMLARDA 617 KİŞİ EVSİZ KALDI

Hindistan'daki Buldozer Adaletsizliği ve JCB'nin Hindistan'daki Buldozer Adaletsizliğindeki Rolü ve Sorumluluğu başlıklı iki rapor, Nisan ve Haziran 2022 arasında en az 128 mülkün yıkıldığını belgeliyor. Uluslararası Af Örgütü, buldozerler tarafından gerçekleştirilen yıkımların en az 617 kişiyi evsiz bıraktığını söylüyor ya da geçim kaynaklarını yok ettiler.

Raporda, beş eyaletteki (Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh ve Delhi) yetkililerin dini şiddet olaylarının veya Müslümanların ayrımcı hükümet politikalarına karşı protestolarının ardından bir 'ceza' olarak yıkımlar gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Müslüman karşıtı söylemde bulunmakla suçlanan Başbakan Narendra Modi'nin Bhartiya Janata Partisi (BJP), beş eyaletten dördünde iktidarda.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard açıklamasında, "Hintli yetkililer tarafından Müslüman mülklerinin hukuka aykırı bir şekilde yıkılması, siyasi liderler ve medya tarafından 'buldozer adaleti' olarak pazarlanması zalimce ve dehşet verici. Aileleri yok ediyorlar ve derhal durmaları gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin eteklerinde yaşanan toplumsal şiddet sonrasında 300'den fazla Müslüman mülkü yıkıldı. 2021 yılında Uttar Pradesh'in Barabanki semtinde 100 yıllık bir cami yıkılırken, 2023 yılında yine Uttar Pradesh'in Prayagraj şehrinde yol genişletme projesi kapsamında 16'ıncı yüzyıldan kalma bir cami yerle bir edildi.