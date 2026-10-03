Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayı dış satım rakamlarında sanayi grubu öne çıktı. Otomotiv endüstrisi, 3 milyar 940 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirerek ihracat liderliğini bu ay da sürdürdü.

Otomotivin ardından en fazla dış satım yapan alanlar sırasıyla 3 milyar 68 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 2 milyar 63 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü olarak kayıtlara geçti. Oransal bazda rekor büyüme ise mücevher sektöründe görüldü. Geçen ay yüzde 203,3 oranında artış yakalayan mücevher ihracatı, toplamda 1 milyar 512 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İHRACATTA SANAYİ GRUBU AĞIRLIĞI

TİM verileri, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 72,5'lik kısmının sanayi grubu tarafından sırtlandığını gösterdi. Bu grubun dış satımı yüzde 16,8 oranında artış göstererek 18,8 milyar dolar bandını aştı. Toplam pastadan yüzde 12,3 pay alan tarım grubu yüzde 9,2'lik yükselişle yaklaşık 3,2 milyar dolar gelir sağlarken, madencilik sektörü de yüzde 24,2 artışla 682,6 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EN ÇOK İHRACAT HANGİ ÜLKELERE YAPILDI?

Türkiye'nin dış ticaretinde geleneksel pazar konumunda bulunan Avrupa ve Amerika ülkeleri eylül ayında da zirveyi bırakmadı. Almanya yaklaşık 1,87 milyar dolarlık alımla birinci sırada yer alırken, onu 1,46 milyar dolarla ABD ve 1,35 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti. Şehirler bazında bakıldığında ise Türkiye'nin sanayi ve üretim merkezlerinin başında gelen İstanbul 9,54 milyar dolarla birinci, Kocaeli yaklaşık 2,2 milyar dolarla ikinci, Ankara ise 1,7 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti.