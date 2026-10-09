KALİFORNİYA Üniversitesi San Francisco (UCSF) bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, 12 yaşında akıllı telefonu olan çocukların herhangi bir yeme bozukluğu belirtisi bildirme olasılığının yüzde 36 daha yüksek olduğu belirlendi. Aynı grupta tıkınırcasına yeme belirtileri de yüzde 61 daha fazla görüldü. Araştırmaya katılan 12 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 70’inin akıllı telefona sahip olduğu kaydedildi.

Bulgular JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, 12 yaşından itibaren akıllı telefon kullanan çocuklar 14 yaşına geldiklerinde, telefonu olmayan akranlarına kıyasla herhangi bir yeme bozukluğu belirtisi bildirme riskinde yüzde 49 artış yaşadı. Ayrıca bu çocukların öz değerlerini kilolarına bağlama olasılığı yüzde 103 daha yüksekti. Araştırmayı yöneten UCSF’den çocuk hastalıkları uzmanı Jason Nagata ve ekibi, erken ve denetimsiz akıllı telefon erişiminin ergenlik döneminde beden memnuniyetsizliğini artırabileceğini belirtti. Yazarlar, “Yeme bozuklukları ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden durumlardır ancak çoğu zaman önlenebilir. Büyük sosyal medya platformları 13 yaş sınırını uygulasa da bu eşik kolayca aşılabiliyor” ifadelerini kullandı. Erken yaşta sosyal medya beden imajı sorunlarını arttırıyor

Sonuçlar, akıllı telefonların yeme bozukluklarına doğrudan neden olduğunu kanıtlamıyor. Ancak erken yaşta sosyal medyaya denetimsiz erişimin, özellikle ergenlik döneminde beden imajı sorunlarını kötüleştirebileceği vurgulanıyor. Araştırmacılar, ebeveynlerin bu riski dikkate almasını ve klinisyenlerin yeme bozukluğu değerlendirmelerinde akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını da sorgulamasını öneriyor. Sosyal medyadaki idealize edilmiş beden içerikleri ve “fitspiration” paylaşımlarının, gençlerde beden memnuniyetsizliğini artırdığı ve sağlıksız yeme alışkanlıklarını teşvik ettiği belirtiliyor. Erken ergenlik döneminde öz-denetimin henüz tam gelişmediği ve sosyal değerlendirmeye duyarlılığın yüksek olduğu dönem, yeme bozukluğu riskinin de arttığı bir süreç olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, dijital cihazların tamamen zararlı olmadığını, kullanım biçiminin süreden daha önemli olabileceğini de hatırlatıyor.

Ancak bulgular, çocuklara akıllı telefon verilme yaşının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: Science Alert