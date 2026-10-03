Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 ve 2027 yıllarında Avrupa pazarından Türkiye'ye yönelik uçuşlarda yaşanması beklenen daralma üzerine Türk Hava Yolları (THY) yönetimiyle İstanbul'da bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, azalan uçuş kapasitesinin yeni rotalarla telafi edilmesi kararlaştırıldı.

Turizm Ekonomi'nin yayımladığı araştırmaya göre, özellikle İngiltere ve Almanya gibi ana pazarlardan Türkiye'ye düzenlenen uçuşlarda başlayan kesintilerin 2027 sezonunda da süreceği öngörülüyor. Sektörde endişe yaratan bu tablonun ardından Bakanlık ile THY tepe yönetimi, bölgesel gelişmelerin sivil havacılığa etkilerini değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de katıldı.

ALTERNATİF PAZARLAR DEVREYE GİRECEK

Bakan Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin turizmdeki büyümesini sürdürmek adına hedef pazarlardaki tanıtım faaliyetlerine hız verilecek. Bölgesel sorunların ulaşıma yansımalarını hafifletmek istediklerini belirten Ersoy, uçuş ağlarına yeni destinasyonların eklenmesi konusunda THY ile ortak adımlar atacaklarını duyurdu. Ersoy, turizmi tüm yıla ve ülkenin her bölgesine yayma stratejisi kapsamında kurumlar arası iş birliğinin artarak devam edeceğini aktardı.

UÇUŞ KESİNTİLERİ ALANYA'YI NASIL ETKİLER?

İngiltere ve Almanya, Alanya turizmi için en büyük turist kaynakları arasında yer alıyor. Bu iki ülkeden planlanan uçuşların 2026 ve 2027 yıllarında azalma eğilimi göstermesi, bölgedeki konaklama tesisleri ve turizm esnafı tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlığın THY aracılığıyla alternatif pazarlara yönelme hamlesi, Alanya'nın olası yolcu kayıplarını yeni coğrafyalardan gelecek turistlerle dengelemesi açısından muhtemel bir çözüm yolu olarak görülüyor.