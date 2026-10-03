Antalya'da 2013 yılının Mayıs ayında faaliyetlerini durduran kentin ilk 5 yıldızlı tesisi Talya Otel, uzun süren yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tesisin işletmesi için Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. ile 15 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Yeni dönemde "Divan Talya" markasıyla misafirlerini ağırlayacak olan tesis, 176 oda ve 356 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Yenilenen otel bünyesinde 2 lokanta, 3 bar, 1 pastane, seminer odaları, SPA, fitness alanları ile açık ve kapalı yüzme havuzları yer alacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE YENİLENME SÜRECİ

KAP duyurusuna göre, anlaşma kapsamında Divan, tesisin sadece işletmeciliğini değil; teknik, idari, satın alma ve pazarlama süreçlerini de yürütecek. Otel tüm satış kanallarından müşteri kabulüne başladığında, elde edilen ciro üzerinden aylık baz ücret ve üçer aylık dönemlerde brüt kâr üzerinden başarı ücreti ödenecek. Ayrıca, tesisin işletmeye açılmasına kadar geçecek süredeki mimari, teknik tasarım, inşaat koordinasyonu ve ekipman seçimi gibi aşamaları da doğrudan Divan üstlenecek.

ANTALYA TURİZMİ İÇİN BU ANLAŞMA NE İFADE EDİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği standartlarına uygun olarak hazırlanan bu 15 yıllık anlaşma, taraflarca feshedilmediği takdirde 5'er yıllık periyotlarla otomatik olarak yenilenecek. Antalya'nın köklü turizm hafızasında önemli bir yeri olan tesisin yeniden faaliyete geçmesi, bölgedeki konaklama yatırımlarının canlanması ve lüks segment turizminin güçlenmesi açısından sektör profesyonellerince yakından takip ediliyor.