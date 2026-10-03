Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı.

OPERASYON 6 İLE UZANDI

Soruşturma kapsamında 29 Eylül 2026'da Manisa merkezli olmak üzere İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinde para transferlerine aracılık ettiği, faaliyetlerde kullanılan banka hesaplarının temininde rol aldığı ve bahis panellerinin yönetiminde bulunduğu değerlendirildi.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HESAPLARDA YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET

Soruşturmayla ilgili yayımlanan bilgilerde mali hareketlerin büyüklüğüne ilişkin farklı rakamlar yer aldı. Anadolu Ajansı kaynaklı haberde şüpheliler ve paravan şirketlere ait banka hesaplarında 450 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildiği aktarılırken, DHA'nın 2 Ekim 2026 tarihli haberinde bu tutar 650 milyon TL olarak bildirildi. Bu nedenle kesinleşmeyen rakamlar tek bir tutar olarak sunulmadı.

Bazı yayınlarda yer verilen 2023-2026 dönemine ait 4,1 milyar TL'lik işlem hacmi bilgisi ise 29 Eylül'de duyurulan İstanbul merkezli 12 ildeki ayrı bir yasa dışı bahis soruşturmasında da yer alıyor. Bu nedenle söz konusu tutarın Manisa dosyasına ait olduğu bağımsız ve birincil bir kaynakla doğrulanamadı.

PARA NAKLİNE ARACILIK DA SUÇ KAPSAMINDA

Soruşturma 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülüyor. Adalet Bakanlığına bağlı İskenderun Adliyesinin hukuki bilgilendirmesine göre, spor müsabakalarına dayalı yasa dışı bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık edenler hakkında Kanunun 5'inci maddesi kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Manisa merkezli soruşturmada şüpheliler hakkındaki nihai hukuki durum, soruşturma ve olası kovuşturma sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.