Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki kooperatifler ve üst kuruluşlarına yönelik ana sözleşme intibak işlemleri hakkında resmi bir uyarı yayımladı. Yapılan duyuruya göre, ilgili kurumların mevzuata uyum süreçlerini en geç 26 Ekim 2026 tarihine kadar bitirmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatifler kanunen dağılmış kabul edilecek ve tasfiye sürecine girecek.

Söz konusu uygulama, 26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7339 sayılı Kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen geçici 9'uncu maddeye dayanıyor. İlk etapta üç yıl olarak belirlenen uyum süresi, 2024 yılında yapılan yasal bir düzenlemeyle beş yıla uzatılmıştı.

DAĞILMIŞ SAYILMA RİSKİ

İl müdürlüğünün aktardığına göre, belirlenen süre zarfında ana sözleşmesini yeni kanuna uygun hale getirmeyen kuruluşlar doğrudan tasfiye kapsamına alınacak. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kooperatif yöneticilerine çağrıda bulunarak işlemlerin son güne bırakılmadan tamamlanması gerektiğini bildirdi.

İNTİBAK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ana sözleşme intibakının geçerli olabilmesi için sürecin kooperatif genel kurulunda karara bağlanması şartı aranıyor. Kooperatiflerin ilk olarak gerekli evraklarla birlikte ilgili müdürlüklere başvurarak izin sürecini başlatması, ardından genel kurulda ana sözleşme değişikliğini onaylaması gerekiyor. Normal süre içinde adım atmayan kuruluşların, uyum işlemlerini tamamlayabilmek adına olağanüstü genel kurul kararı alması da gerekebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, süreci kolaylaştırmak amacıyla tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatifleri için yeni mevzuata uygun örnek ana sözleşmeler hazırlayarak erişime açtı. Alanya gibi tarımsal üretimin ve seracılığın yoğun olduğu ilçelerde faaliyet gösteren çok sayıdaki sulama ve kalkınma kooperatifinin de bu yasal zorunluluğu 26 Ekim 2026'ya kadar yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Bölgedeki tarımsal sürekliliğin aksamaması adına uyum süreci yakından takip ediliyor.