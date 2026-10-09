Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Karakuş, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki temasının, “Yaşanmış deneyimleri olan kişileri dinleyelim: Gerçek sesler, gerçek değişim” olarak açıklandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Karakuş, “Ruhsal hastalıklar bireyin düşünce, duygu ve davranışlarının yanı sıra aile, iş ve sosyal yaşamını da etkileyebilen önemli sağlık sorunlarıdır. Ruh sağlığımızı korumak için düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye, fiziksel olarak aktif olmaya ve sosyal ilişkilerimizi güçlü tutmaya özen göstermeliyiz. Yaşadığımız ruhsal sıkıntılar günlük yaşamımızı etkilemeye başladığında ise yardım istemekten çekinmemeli ve bir ruh sağlığı uzmanına başvurmalıyız. Depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi ruhsal hastalıklar tedavi edilebilir sağlık sorunlarıdır. Erken tanı ve tedavi, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.” dedi.

“ALANYA EAH PSİKİYATRİ KLİNİĞİ OLARAK HASTALARIMIZIN YANINDAYIZ”

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği olarak sundukları hizmetlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Kadir Karakuş, “Polikliniklerimiz, yataklı servisimiz ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza nitelikli, erişilebilir ve insan odaklı sağlık hizmeti sunuyoruz. Unutmayalım ki yardım istemek bir zayıflık değil, iyileşme yolunda atılacak cesur bir adımdır. Ruhsal hastalıkları olan bireyleri yargılamadan dinlemeye ve iyileşme yolculuklarında yanlarında olmaya davet ediyoruz. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hasta ve hasta yakınlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN