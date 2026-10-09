ALANYA’NIN tarihî ve kültürel değerlerinin gençler aracılığıyla tanıtılması amacıyla hazırlanan Genç Kültür Elçileri Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Proje kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli arasında protokol imzalandı. Protokol imza süreci, sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda gerçekleştirilen buluşmada tamamlandı. Buluşmada, Genç Kültür Elçileri Projesi’nin yanı sıra önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan farklı projeler de gündeme geldi. Alanya’nın kültürel, sosyal ve gençlik alanındaki gelişimine katkı sunması hedeflenen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, farklı alanlarda deneyimli isimlerin değerlendirmeleri de ele alındı.

GENÇLERE YAKLAŞIK 3 AYLIK EĞİTİM PLANLANIYOR

Genç Kültür Elçileri Projesi kapsamında Alanya’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yaklaşık 3 ay boyunca eğitim verilmesi planlanıyor. Eğitim sürecinde öğrencilerin Alanya’nın tarihî ve kültürel değerlerini daha yakından tanımaları ve bu alanda deneyim kazanmaları hedefleniyor. Projenin uygulama sürecine ilişkin diğer ayrıntıların ise çalışmaların ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor. Genç Kültür Elçileri Projesi ile Alanya’nın kültürel mirasının tanıtılması ve üniversite öğrencilerinin bu alanda bilgi ve deneyim kazanması amaçlanıyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “GENÇLERİMİZ KÜLTÜREL MİRASIMIZIN ELÇİLERİ OLACAK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Alanya’nın zengin tarihî ve kültürel mirasını gençlerimiz aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. Genç Kültür Elçileri Projesi’nin öğrencilerimizin bu değerleri yakından tanımalarına ve kültürel mirasımızın tanıtımında aktif rol almalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Projemize verdikleri destek ve iş birliği için Antalya Vakıflar Bölge Müdürümüz Sayın Nurullah Pervaneli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN