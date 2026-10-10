Uluslararası alanda doğal güzellikler, kültürel miras ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre hazırlanan dünyanın en iyi köyleri listesi yayımlandı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, toplam 52 yerleşimin bulunduğu küresel sıralamaya Türkiye'den Muğla, İzmir, Mardin ve Antalya sınırları içindeki 4 köy girmeyi başardı.

Listede kırsal turizm potansiyeliyle öne çıkan yerleşimler arasında Muğla'nın Ula ilçesinden Akyaka, İzmir'in Urla ilçesinden Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'nın Demre ilçesinden Kale Üçağız yer alıyor. Seçilen bölgeler, geleneksel yaşam biçimlerini korumaları ve tarihi dokularıyla uluslararası değerlendirmede öne çıktı.

DÜNYA LİSTESİNE GİREN KÖYLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Muğla Akyaka, Azmak Nehri ve kendine özgü mimarisiyle doğayla uyumlu bir turizm modeli sunarken; İzmir Barbaros gastronomi ve el sanatlarıyla yerel üretimi destekliyor. Mezopotamya'nın tarihi izlerini taşıyan Mardin Anıtlı ise taş mimarisiyle farklı inanç ve kültürlerin geçmişini günümüze taşıyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Kale Üçağız, Likya uygarlığının antik kalıntılarını Akdeniz'in doğal koylarıyla buluşturuyor. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Demre'deki bu yerleşim, hem deniz turizmi hem de kültürel geziler açısından bölgenin önemli duraklarından biri olarak gösteriliyor.

KIRSAL TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel turizmde son yıllarda kitle turizminden ziyade yerel değerlerin korunduğu sürdürülebilir modellere yönelik ilgi giderek artıyor. Türkiye'nin farklı coğrafyalarından dört yerleşimin bu uluslararası listede yer bulması, ülkenin kırsal kalkınma ve alternatif turizm kapasitesinin dünya çapında görünürlük kazandığını ortaya koyuyor.