Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 4-10 Ekim 2026 haftalık tahminine göre Türkiye, yeni haftaya mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarla girecek. Yağışlar hafta başında geniş bir alanda etkili olurken, hafta ilerledikçe doğu kesimlere çekilecek.

PAZAR GÜNÜ AKDENİZ'DE YAĞIŞ VAR

MGM'nin 4 Ekim tahmininde Akdeniz Bölgesi'nin yanı sıra İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.

Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM'nin 3 Ekim tarihli günlük değerlendirmesinde de hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalacağı bildirildi.

PAZARTESİ YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK

5 Ekim Pazartesi günü Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevrelerinde de yağış bekleniyor.

6 Ekim Salı günü yağış alanı ağırlıklı olarak doğu kesimlerde kalacak. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevrelerinde sağanak görülebilecek.

YAĞIŞLI ALAN HAFTA ORTASINDA DARALACAK

7 Ekim Çarşamba günü Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış öngörülüyor. Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu da yağış tahmini yapılan iller arasında yer alıyor.

8 Ekim Perşembe günü yağışın büyük ölçüde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevresine çekilmesi bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ise MGM yalnızca Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüyor.

10 EKİM'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

MGM'nin haftalık tahminine göre 10 Ekim Cumartesi günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Böylece 4 Ekim'de Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya uzanan geniş alanda görülecek yağışların hafta boyunca giderek daralması bekleniyor. Meteoroloji, 4-10 Ekim döneminin tamamında hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.