Herşey Alanyaspor için! Kampanyaya ilgi çığ gibi büyüyor

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'nin en çok izlenen programlarından olan Dim TV Spor'da geçtiğimiz haftalarda başlatılan Alanyaspor bayrağı asma kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Turuncu yeşilli takımın başarısına kayıtsız kalmayan duyarlı taraftarlar, yaptırdıkları Alanyaspor bayraklarını mahallelerine ve caddelerine asmaya başladılar. Kampanyanın mimarlarından olan Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarı ve Dim TV Spor yorumcusu Uğur Veysel Okşar, "Alanyaspor açısından öksüz Alanya'da sağduyulu insanlar bayrakları asmaya başladı. Bu bağlamda bayraklarını mahallesine ve sokaklara asarak şehri hareketlendirmeye çalışan Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal'a, Işık Ticaret sahibi her daim destekçi Mehmet Ali Işık'a, Avsallar'dan Osman Yılmaz'a, Picasso Port Restoran sahibi Ahmet Gül ve bu kampanyaya fikirleri ile olduğu kadar maddi destek de veren Ömer Göker ve Yusuf Koca Çavuş arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.