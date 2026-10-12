İYİ Parti tarafından 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "İYİ Gelecek İçin Emek Çalıştayı"na Antalya'dan da katılım sağlandı. İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Oğuz Altınkaynak, iki günlük programda Antalya'daki çalışanların, emeklilerin ve iş arayan gençlerin karşılaştığı sorunları gündeme taşıdı. Çalıştayda ücret politikalarından sosyal güvenliğe kadar çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar değerlendirildi.

ANTALYA'NIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ SORUNLARI AKTARILDI

İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Oğuz Altınkaynak, Ankara'daki toplantılarda özellikle Antalya'nın yoğun nüfuslu ilçelerinden Kepez'de yaşanan ekonomik sorunlara öne çıktı. Altınkaynak'ın değerlendirmelerinde hayat pahalılığı, çalışanların geçim koşulları, emeklilerin gelir kaybı ve gençlerin istihdama katılımında karşılaştıkları güçlükler öne çıktı.

Altınkaynak, işçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin ve iş bulamayan gençlerin sorunlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çalıştayın farklı sendikal görüşleri buluşturmasını önemli bulduğunu ifade eden Altınkaynak, İYİ Parti'nin çalışma hayatına yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi sürdüreceğini söyledi.

ÇALIŞTAYA SENDİKA GENEL BAŞKANLARI KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun koordinasyonunda düzenlendi. İki gün süren çalıştayda dokuz oturum gerçekleştirildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 10 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasına göre programa TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım katıldı. Toplantıda farklı siyasi partilerden temsilciler, sendika yöneticileri ve akademisyenler de yer aldı.

Çalıştayda sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmeleri, ücretlerde adalet, vergilendirme, iş sağlığı ve güvenliği, genç işsizliği ve sosyal güvenlik sisteminin geleceği ele alındı.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ ÖNE ÇIKTI

11 Ekim 2026'da tamamlanan çalıştayın ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigortaların emeklilik başlangıcında dikkate alınması ve emeklilikte yaşanan gelir kayıplarını azaltacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi talepleri yer aldı.

Bu öneriler, Antalya'da yaşayan emekliler ile staj ve çıraklık sigortası nedeniyle emeklilik başlangıç tarihleri konusunda düzenleme bekleyen çalışanları da ilgilendiriyor. Ancak çalıştayda açıklanan talepler henüz yürürlüğe girmiş yasal düzenlemeler değil. Hayata geçirilmeleri için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor.

HAK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET VE VERGİ SİSTEMİ VURGUSU

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 10 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre Genel Başkan Mahmut Arslan, çalıştayda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Arslan ayrıca adil bir vergi sistemi kurulması, iş güvencesinin güçlendirilmesi ve iş kazalarının önlenmesine yönelik taleplerini aktardı.

Arslan'ın gündeme getirdiği diğer başlıklar arasında toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesi ve çalışanlarla işverenler arasındaki sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi yer aldı. Böylece çalıştayda yalnızca ücret artışları değil, çalışanların örgütlenme ve iş güvencesi hakları da tartışıldı.

TÜİK VERİLERİ ANTALYA'DAKİ İSTİHDAM TABLOSUNU GÖSTERİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 25 Mart 2026'da açıkladığı 2025 yılı İşgücü İstatistikleri'ne göre Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bine geriledi.

Aynı verilere göre Türkiye'de istihdam oranı yüzde 49 olurken, atıl işgücü oranı önceki yıla kıyasla 3 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi. Atıl işgücü göstergesi, işsizlerin yanı sıra daha fazla çalışmak isteyen ancak yeterli süre çalışamayanları ve potansiyel işgücünü de kapsıyor.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan TR61 Bölgesi'nde ise işsizlik oranı yüzde 5,8, istihdam oranı yüzde 54,7 ve işgücüne katılma oranı yüzde 58 olarak kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 12 Eylül 2025 tarihli açıklamasında da yer verdiği bu bölgesel göstergeler, Türkiye ortalamasına göre daha yüksek istihdam ve daha düşük işsizlik oranına işaret ediyor.

Bununla birlikte bölgesel işsizlik oranının düşük olması, çalışanların ücret düzeyini veya geçim koşullarını tek başına ortaya koymuyor. Çalıştayda Antalya adına gündeme getirilen hayat pahalılığı ve gelir yetersizliği sorunlarının değerlendirilmesinde ücretler, barınma giderleri ve çalışma koşulları da önem taşıyor.

İYİ PARTİ'DEN ÜRETİM EKONOMİSİ MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çalıştayın kapanışında çalışanların emeklerinin karşılığını alabildiği ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı bir ekonomik yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Dervişoğlu, üretim odaklı ekonomi politikalarının çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kepez İlçe Başkanı Oğuz Altınkaynak ise Antalya'da çalışma hayatına ilişkin sorunları gündemde tutacaklarını ifade etti. Çalıştayda ele alınan taleplerin somut politika ve mevzuat önerilerine dönüşmesi, önümüzdeki dönemde İYİ Parti'nin çalışma hayatına yönelik programının değerlendirilmesinde belirleyici olacak.