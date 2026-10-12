İtalya futbolunda Cagliari-Juventus karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarında tansiyon yükseldi. İki takımın teknik direktörleri Luciano Spalletti ve Fabio Pisacane arasında başlayan sözlü tartışma, hakemin müdahalesiyle sona erdi.

SPALLETTI'DEN RAKİBİNE SERT SÖZLER

DAZN'ın maç görüntüleri üzerinden gerçekleştirdiği dudak okuma analizine göre tartışma, Spalletti'nin rakibine yönelik zaman geçirme eleştirisiyle başladı.

Spalletti'nin Pisacane'ye "Zaman geçirmekte de iyisiniz" demesinin ardından iki teknik adam karşı karşıya geldi.

Gerginliğin büyümesi üzerine Spalletti'nin, "Tokatlarım seni!" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

HAKEM İKİ TEKNİK ADAMA DA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Cagliari teknik ekibinden bir görevli araya girerek iki çalıştırıcıyı uzaklaştırmaya çalıştı.

Ancak gerginliğin devam etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Marcenaro, önce Luciano Spalletti'ye, ardından Fabio Pisacane'ye kırmızı kart gösterdi.

SPALLETTI: "HER ŞEY NORMAL"

Maçın ardından açıklama yapan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaşanan tartışmanın nedenini anlattı.

Rakip takıma iyi oynadıklarını ve zaman geçirmeyi bildiklerini söylediğini belirten Spalletti, Pisacane'nin bu sözlere tepki gösterdiğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, yaşananların ardından kırmızı kart çıktığını ancak olayın kendisi açısından büyütülecek bir durum olmadığını savundu.

PISACANE: "BİR SARILMAYLA BİTEBİLİRDİ"

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ise tartışmanın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Pisacane, "Her şey bir sarılmayla bitebilirdi, üzücü" ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Kırmızı kart kararını da sorgulayan İtalyan çalıştırıcı, maç sırasında Juventus cephesinin gergin olduğunu düşündüğünü belirtti.

GÖZLER DİSİPLİN KARARLARINDA

Karşılaşma sonunda kırmızı kart gören iki teknik adamın alacağı cezalar merak konusu oldu.

Spalletti ve Pisacane'nin gelecek karşılaşmalarda kulübede yer alıp alamayacağı, ilgili disiplin kurullarının vereceği kararın ardından netleşecek.