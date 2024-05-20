Simge Sağın'dan aşk itirafı geldi: ''Uzun zamandır kalbim boş''

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına konuk olan şarkıcı Simge Sağın, aşk hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermişti.42 yaşındaki güzel, "Sevgilim yok. Uzun süredir bekarım. Arada denemeler oldu ama sonunda yalnızlığın daha güzel olduğuna karar verdim" açıklamasını yapmıştı.

"MÜMKÜN OLMAYAN BİR ŞEY MÜMKÜN OLDU"

Simge Sağın, 'Aşkın Olayım' şarkısının başarısıyla ilgili yöneltilen "Senin bununla ilgili bir çaban oldu mu?" sorusuna şu yanıtları vermişti: Benim hiçbir şeye karşı bir çabam olmadı. Hayatım boyunca her şey çabasızlığımdan önüme geldi. Çabalamak, bir şeyi zorlamak çok benlik değil. Ben zaten çabalasam da buraya getiremezdim. Milyon dolar harcasaydım, Icardi'ye o şarkıyı paylaştıramazdım. Kaldı ki adam dünya starı ve çok ünlü. Ulaşması da çok güç. Nasıl yapabilirdim ki bunu? Mümkün olmayan bir şey mümkün oldu. Öyle ki beş yıl önce çıkan şarkı, bugünün en çok dinlenen şarkısı oldu.

"UZUN OLMASI İÇİN KENDİMİ VERİYORUM"

Son olarak Kıbrıs'ta yer alan bir otelde şarkıcı Simge, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sahne aldı. Simge sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel sanatçı uzun zamandır aşkı aradığını itiraf etti. Simge "Aşık olmayı bekliyorum. Uzun zamandır kalbim boş. Şıp sevdi değilim. Öyle sosyal medyadan da etkilenip birisiyle duygusal ilişki yaşamam. Görmem ve gözlerine bakıp etkilenmem lazım. Kolay kolay etkilenmiyorum. Ama Aşık oldum mu da uzun olması için kendimi veriyorum" diyerek taliplerine bir bakıma tüyo verdi.

"YAZA BOMBA GİBİ BİR ŞARKIM GELİYOR"

Simge stüdyoda harıl harıl yeni bir şarkı için çalıştığını müjdeledi. Simge "Baktım, bana uzun zamandır hareketli şarkılar yapmadığım yönünde çok eleştiri geliyor. Evet, ben de düşündüm doğru. İşte bu yüzden yaz aylarında dillere düşecek kıpır kıpır bir şarkı hazırlıyoruz. Çok heyecanlıyım" diyerek sevenlerine sevindirici haberi ilk defa verdi.

"ALANLARA SAYGIM VAR"

Takılarıma milyonlar vermem Yine basın mensuplarının takılarına yüksek paralar verip vermediği ile ilgili soruya da "Hayır, öyle binlerce lira verip de takılar almam. Alanlara da saygım var ama ben yapmıyorum" diye cevap verdi.

Kaynak: CNNTURK