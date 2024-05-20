20 May 2024 - 16:17- Magazin G:

Seda Sayan'ın bu evliliği de tutmadı! Genç koca aşkı erken bitti

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Çağlar Ökten ile ani bir kararla evlenen Seda Sayan'ın mutlu gidene evliliğine nazar değdi. Sürekli paylaşım yapan ikili son dönemlerde beraber fotoğraf paylaşmayı bıraktı. Deprem sonrasında programına tekrardan başlayan Sayan'ın paylaşımları da gözlerden kaçmadı.

Seda Sayan'ın bu evliliği de tutmadı! Genç koca aşkı erken bitti mask
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Kendinden 25 yaş küçük olmasına rağmen Müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Sayan, 7. evliliğini yakın dostlarıyla gerçekleştirmişti. Ailesi ve oğlu Oğulcan Engin tarafından tepki almasına rağmen evlenen Seda Sayan'ın evliliğine nazar değdiği iddia edildi. İkilinin uzun süredir paylaşım yapmaması gözlerden kaçmadı.

SEDA-ÇAĞLAR ÇİFTİNDEN KORKUTAN HAMLE
Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'ın bu evlilikleri uzun sürmemişti. Yıllar sonra tekrardan aşka kapılarını açan 60 yaşındaki başarılı sanatçı, gönlünü kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'e kaptırdı. Kısa sürede flört eden Sayan, ani bir kararla evlenmişti.

SEDA ESKİSİ GİBİ PAYLAŞMIYOR
Yurt dışında yapacağı düğünü yaşanan bazı olumsuzluklardan dolayı  Türkiye'de gerçekleştiren Sayan'ın sade nikahına yakın dostları katılmıştı.

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren ünlü sanatçının uzun süredir paylaşım yapmaması gözlerden kaçmadı.

UZUN SÜREDİR SESSİZLER
Depremzedeler için çok sayıda bağış toplayan Sayan'ın  deprem yüzünden eşiyle paylaşım yapmadığı söylenirken, eşinden de uzun süredir ses çıkmıyor. İkiliden ise henüz bir açıklama gelmedi.

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20 May 2024 - 16:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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