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Tarkan'ın eski sevgilisi 22 yaş küçük yeni aşkıyla gündem oldu

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Bir dönem Tarkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa pozları olay oldu.

Tarkan'ın eski sevgilisi 22 yaş küçük yeni aşkıyla gündem oldu mask
Tarkan'ın eski sevgilisi 22 yaş küçük yeni aşkıyla gündem oldu
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Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk, yıllar sonra ortaya çıktı. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan avukat Bilge Öztürk sevgilisiyle karelerini de paylaşıyor.

Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile büyük bir aşk yaşayan Öztürk, yaş farkı nedeniyle de pek çok eleştiri alıyor. Dudak dudağa olan son pozlarının ardından da Öztürk pek çok eleştiri aldı. 

Tarkan'ın eski sevgilisi 22 yaş küçük yeni aşkıyla gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, Sosyal, aşk

07 May 2024 - 14:20 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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