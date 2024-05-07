Tarkan'ın eski sevgilisi 22 yaş küçük yeni aşkıyla gündem oldu

Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk, yıllar sonra ortaya çıktı. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan avukat Bilge Öztürk sevgilisiyle karelerini de paylaşıyor.
Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile büyük bir aşk yaşayan Öztürk, yaş farkı nedeniyle de pek çok eleştiri alıyor. Dudak dudağa olan son pozlarının ardından da Öztürk pek çok eleştiri aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.