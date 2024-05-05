Doğumun kurgusal olduğu iddiaları sonrası Özlem Öz'den cevap geldi

Geçtiğimiz hafta dördün çocuklarını kucaklarına alan Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında bir Instagram hesabı tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Özlem Öz'ün cinsiyet seçiminin ardından ilk aylarda düşük yaptığını ve taşıyıcı anne ile bebek sahibi olduğunu iddia edildi. Kısa sürede bu iddia sosyal medya gündemine oturdu.
İDDİALARA YANIT VERDİ
Özlem Öz ise iddialar karşısında ilk önce sessiz kalsa da bir süre sonra sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tüm haberlerin kurgusal olup amacın dikkat çekmekten ibaret olduğunu söyleyen Özlem Öz "Kızlarımızı ve oğlumuzu martılar getirdi" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.