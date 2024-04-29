Ünlü oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı

One Tree Hill dizisinin yıldızı 41 yaşındaki Sophia Bush, eşcinsel olduğunu açıklayarak gündem oldu.
Bir dergi için yazdığı makalede, 2022 yılında Grant Hughes ile evliliği sırasında yaşadığı fikir ayrılıklarını ve zorlukları anlatan başarılı oyuncu, evliliğin bir hata olduğunu ve hayatında radikal değişiklikler yapma kararı aldığını söyledi.
SEVGİLİSİNDEN DESTEK
Bush, buna ek olarak 38 yaşındaki Amerikalı eski futbolcu Ashlyn Harris ile bir ilişkisi olduğunu duyurdu. Sevgilisi ise sosyal medyada "Seninle gurur duyuyorum aşkım" paylaşımı yaparak destek verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.