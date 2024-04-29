Ünlü oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı

One Tree Hill dizisinin yıldızı 41 yaşındaki Sophia Bush, eşcinsel olduğunu açıklayarak gündem oldu.

Bir dergi için yazdığı makalede, 2022 yılında Grant Hughes ile evliliği sırasında yaşadığı fikir ayrılıklarını ve zorlukları anlatan başarılı oyuncu, evliliğin bir hata olduğunu ve hayatında radikal değişiklikler yapma kararı aldığını söyledi.

SEVGİLİSİNDEN DESTEK

Bush, buna ek olarak 38 yaşındaki Amerikalı eski futbolcu Ashlyn Harris ile bir ilişkisi olduğunu duyurdu. Sevgilisi ise sosyal medyada "Seninle gurur duyuyorum aşkım" paylaşımı yaparak destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi