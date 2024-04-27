Survivor'da Yunus Emre Nefise'yi kucakladı! Aleyna sinirlendi

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yunus Emre ve Aleyna arasındaki gerginlik damga vurdu.

Oyun alanının kenarındayken Yunus Emre Nefise'yi kucaklayıp kaldırdı. O anlarda Yunus Emre'nin ayağı arkadaki Aleyna'ya çarptı. Çarpma sonucu yere düşen Aleyna ise çok sinirlendi.

YUNUS EMRE'YE ÇOK SİNİRLENDİ

Aleyna Yunus Emre'ye dönerek; 'Yeter, ayağıma vurdun. Ne yapıyorsun? Bir şey konuşuyorum şurada' diyerek tepki gösterdi. Yunus Emre ise 'Sen nasıl konuşuyorsun? Bir daha bana bağırma' diyerek Aleyna'yı uyardı.

'KENDİNE GEL...'

Aleyna Yunus Emre'ye 'kendine gel' diyerek karşılık verince Yunus Emre 'seni kendine getiririm valla' dedi. Yarışmadaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: MYNET