Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi

ALANYA'NIN yabancı uyruklu öğrencilerinin 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde yaptıkları kareografi büyük beğeni topladı.

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Alanya'da öğrenim gören 3 bin 575 yabancı uyruklu öğrencimizi temsilen, 42 farklı coğrafyadan ülkelerini temsil eden öğrencilerimizin gösterileri kutlama alanını şenlendirdi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor ve bütün milletinizin, özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. (Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü/BÜLTEN)