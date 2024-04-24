24 Nis 2024 - 14:17- Gündem G:

Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi

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Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Alanya'da sadece Türk öğrenciler değil, Alanya'da öğrenim gören 42 farklı ülkeden 3 bin 575 öğrenci de kutladı

Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi
Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi
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ALANYA'NIN yabancı uyruklu öğrencilerinin 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde yaptıkları kareografi büyük beğeni topladı.
Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Alanya'da öğrenim gören 3 bin 575 yabancı uyruklu öğrencimizi temsilen, 42 farklı coğrafyadan ülkelerini temsil eden öğrencilerimizin gösterileri kutlama alanını şenlendirdi.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor ve bütün milletinizin, özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. (Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü/BÜLTEN)

Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi
Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi
Dünya çocuklarından Alanya'da 'Erik Dalı' kareografisi

# Atatürk, türkiye, çocuk, Yer, Alanya, 23 nisan, eğitim

24 Nis 2024 - 14:17 - Gündem

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