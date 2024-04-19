Survivor'da mutlu son: Sonunda kavuştular

Survivor All Star'da yaptıkları ile adından söz ettiren Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.
HASRET BİTTİ
İkili, Survivor nedeniyle uzun bir zaman ayrı kaldı ancak Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuştular. Erbil ve Poyraz hasret gidermek için tatile çıktı.
KUMSALDA AŞK POZU
Kumsalda sevgilisini öpmelere doyamayan Yasmin Erbil aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Yasmin Erbil'in o karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.