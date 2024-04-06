Şarkıcı Ebru Polat'tan başörtülü poz

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Ebru Polat bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

"SİZLERİ UNUTMADIM"

Eyüpsultan'a giden Ebru Polat başörtülü pozlarını paylaştı. Şarkıcı paylaşımına, "Sevenlerime dua ettim. Sizleri unutmadım" notunu düştü.

Şarkıcıya, "Çok yakışmış", "Bize de dua et" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: MYNET