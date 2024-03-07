98.000 TL peşinatla sıfır araba alma fırsatı: İşte detaylar

İkinci el araba sahiplerinin en büyük derdi sık sık arıza yapan araçlarını sanayi köşelerine bırakmak. Bu sorunu ortadan kaldıracak muhteşem fırsat TOGG öncülüğünde geldi.

TOGG ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLADI

TOGG’un öncülüğünde başlatılan kampanya, sıfır araç almak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor. Bazı markalar 98 bin TL peşinatla araç teslimatı yaparken, bazıları peşin ödemede fiyatı 250 bin TL’ye kadar indirdi. İşte, sıfır otomobil tarafında büyük indirimli, sıfır faizli, uzun vadeli seçenekli birbirinden cazip kampanyalar…

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

TOGG, yerli otomobili T10X modeli için heyecan verici bir kredi kampanyası başlattı. Bu kapsamda, T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Geri ödeme olarak ise 29.166,67 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca, 575.000 TL için 24 ay vade seçeneği de sunuluyor ve aylık geri ödeme tutarı 32.459 TL olarak açıklandı. Kampanya dahilinde 31 Mart 2024 tarihine kadar verilen siparişlere sabit fiyat garantisi de sunuluyor.

PEUGEOT'TAN ÇILGIN KAMPANYA

Peugeot, Mart ayında özgün tasarımları ve yenilikçi teknolojileriyle binek otomobil ve hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçenekleri sunuyor. Yeni 2008, E-2008, 308, 408 ve diğer modeller, 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatlarıyla sahiplerini buluyor. Özellikle elektrikli modellerde sunduğu cazip fiyatlar ve özel ödeme koşullarıyla Peugeot, otomobil severlere büyük kolaylık sağlıyor.

98.000 TL PEŞİNLE HEMEN TESLİM

Skywell ve Leapmotor, Türkiye distribütörü Ulu Motor aracılığıyla, Skywell ET5 ve Leapmotor T03 modellerinde vade farksız taksit kampanyası düzenliyor. Özellikle elektrikli Skywell modeller, 1 milyon 880 bin TL’ye satışa sunulurken, 880 bin TL peşin ödeme ve kalan tutarın kredi kartına vade farksız 6 ay taksitle satışa sunuluyor. Leapmotor T03 modeli ise şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor. Sadece 998 bin TL olan T03 modeli, 98 bin TL peşin ödeme ve kalan tutarın kredi kartına vade farksız 3 ay taksit seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.



Nissan, mart ayında sunduğu nakit alım indirimleri ve sıfır faizli kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor. C-SUV segmentinin öncüsü Qashqai, benzersiz e-POWER teknolojisiyle öne çıkarken, X-Trail ve Juke modellerinde de cazip fiyat desteği ve özel kredi seçenekleri sunuluyor. Ticari müşterilere özel avantajlarla desteklenen kampanyalar, sınırlı süreyle geçerli olacak.

12 AY VADE ÜSTELİK 0.99 FAİZLE

Opel Türkiye, binek ve SUV modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunan geniş bir kampanya yelpazesi sunuyor. Corsa, Astra, Mokka ve Grandland gibi modellerde 12 ay vadeyle %0,99 faizli kredi veya %0 faizli kredi imkanları müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Opel’in elektrikli modelleri olan Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik için özel ödeme koşulları ve avantajlı fiyatlar mevcut.

FİAT EGEA 304 BİN LİRA

Fiat, Egea Sedan modeli için Mart ayında özel bir kampanya düzenliyor. 2024 modeli Urban donanımıyla satışa sunulan araç, 874.900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. ÖTV muafiyeti kampanyası kapsamında, 304.400 TL peşinat ve 200 bin TL’ye kadar kredi desteğiyle Fiat Egea Sedan sahibi olmak mümkün.

MART AYI KAMPANYASI

Citroen, Mart ayında sıfır araç alacaklara cazip seçenekler sunuyor. Ami modeli için 150.000 TL’lik bir araç alımında 15 ay boyunca %0 faiz fırsatı sunuluyor. C3 modeli için 200.000 TL’lik bir araç alımında 12 ay %0,99 faiz veya 150.000 TL’lik bir alımda 12 ay %0 faiz imkanları mevcut. C3 Aircross modeli için ise 250.000 TL’lik bir araç alımında 12 ay %0,99 faiz veya 185.000 TL’lik bir alımda 12 ay %0 faiz fırsatları sunuluyor.

Mart ayında sıfır araç alacaklar için birbirinden avantajlı kampanyalar devam ediyor. Fırsatları kaçırmamak için bayilere başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.