05 Mar 2024 - 20:51- Magazin G:

İbrahim Tatlıses o otobüs firmasını yeniden açıyor

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açıyor.

İbrahim Tatlıses o otobüs firmasını yeniden açıyor mask
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Sahne hayatının yanı sıra yemek ve inşaat alanlarında da aktif rol oynayan İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açıyor.

Geçirdiği silahlı saldırı sonrası zor günleri atlatan İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından 'İbo Show' ile ekrana geri dönmüştü. İş hayatına kaldığı yerden devam eden Tatlıses kolları sıvadı.

Yeme içme sektörünün yanı sıra inşaat projelerine de imza atan ünlü türkücü yıllar önce sattığı Tatlıses Turizim'i yeniden faaliyete geçiriyor.

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Tatlıses, otobüs sahiplerine seslendi; 'Kervanımıza otobüslerinizle katılmanızı bekliyoruz'

Ünlü türkücü yakında yollarda olacaklarını da söyledi,  'Tatlıses Turizm'i en yakın zamanda tekrar faaliyete geçiriyoruz.  Hizmetinize hazırız. Kaldığımız yerden devam' 

Kaynak: HÜRRİYET
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05 Mar 2024 - 20:51 - Magazin

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