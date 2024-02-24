24 Şub 2024 - 21:49- Gündem G:

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Alanya’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
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Kaza Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. H.T. idaresindeki 07 NNB 53 plakalı otomobil ile O.A. kontrolündeki 07 HIC 74 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. O.A’nın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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24 Şub 2024 - 21:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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