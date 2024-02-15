İşte 2024'te Türkiye’nin otel sayısı

İLLERDE KAÇ OTEL VAR?
Bu ayda, Antalya’da faal olan otel sayısı 2492 ve otel yatağı sayısı da 615 bini geçti. İstanbul’daki toplam otel sayısı 2931 ve otel yatağı sayısı da 244 bini aştı. Diğer yandan yatak sayısında 217 bini aşan Muğla’da 2642 tesis, 81 bin yatağı geçen İzmir’de de 1703 tesis var. (Kaynak: Turizm Aktüel)
Kaynak: turizm aktüel
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.