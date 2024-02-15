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İşte 2024'te Türkiye’nin otel sayısı

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TURİZM Databank’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güncellediği Tesis İstatistikleri'nden yaptığı hesaplamaya göre, 2024 yılı ocak ayı sonunda Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli faal otel sayısı 21 bin 13 ve faal otel yatağı sayısı da 1 milyon 790 bin 976 adede çıktı. Yatırım aşamasında da 159.612 yatak var.

İşte 2024'te Türkiye’nin otel sayısı mask
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İLLERDE KAÇ OTEL VAR?


Bu ayda, Antalya’da faal olan otel sayısı 2492 ve otel yatağı sayısı da 615 bini geçti. İstanbul’daki toplam otel sayısı 2931 ve otel yatağı sayısı da 244 bini aştı. Diğer yandan yatak sayısında 217 bini aşan Muğla’da 2642 tesis, 81 bin yatağı geçen İzmir’de de 1703 tesis var. (Kaynak: Turizm Aktüel)

Kaynak: turizm aktüel

# var, Antalya, Otel

15 Şub 2024 - 03:08 - Siyaset

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