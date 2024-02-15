15 Şub 2024 - 03:08 - Siyaset

İşte 2024'te Türkiye’nin otel sayısı

TURİZM Databank’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güncellediği Tesis İstatistikleri'nden yaptığı hesaplamaya göre, 2024 yılı ocak ayı sonunda Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli faal otel sayısı 21 bin 13 ve faal otel yatağı sayısı da 1 milyon 790 bin 976 adede çıktı. Yatırım aşamasında da 159.612 yatak var.