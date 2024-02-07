07 Şub 2024 - 23:19- Magazin G:

Yasemin Şefkatli ve İdo çiftinden günler sonra iyi açıklama geldi: 'Ameliyatı güzel geçti'

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İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ve gelini Yasemin Şefkatli'nin ikizleri dünyaya gelmişti. İkizlerden birinde kalp problemi olduğunu duyuran dede İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istemişti. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı.

Yasemin Şefkatli ve İdo çiftinden günler sonra iyi açıklama geldi: 'Ameliyatı güzel geçti' mask
Yasemin Şefkatli ve İdo çiftinden günler sonra iyi açıklama geldi: 'Ameliyatı güzel geçti'
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuş; çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve takipçilerinden dua istedi:

"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

'AMELİYATI ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

İbrahim Tatlıses, bir süre sonra takipçilerine teşekkür ederek, torununun ameliyat olduğunu söyledi:

"Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok çok teşekürler sağolun varolun"

TABURCU OLDU

İbrahim Ayel'den güzel  haber 12 gün sonra geldi ve taburcu oldu. Yasemin Şefkatli, oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notu ile paylaştı.

İKİZLERLE İLK FOTOĞRAF 

İkizlerle ilk fotoğraf İdo Tatlıses'ten geldi. Talıses, oğullarının yüzünü kapatarak yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koydu.

Kaynak: HÜRRİYET

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07 Şub 2024 - 23:19 - Magazin

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