İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının üçüncü yılında açıklanan bilanço, çocukların yaşadığı ağır kayıpları ortaya koydu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Ekim 2026'da kamuoyuna yansıyan raporuna göre, üç yıllık süreçte 21 bin 976'sı çocuk olmak üzere 74 bin 237 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 267 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren her 10 kişiden yaklaşık 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 29,6'SI ÇOCUK

Filistin Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Soykırım Savaşının 3 Yılı" başlıklı raporda, hayatını kaybedenlerin 21 bin 976'sının çocuk, 11 bin 301'inin kadın, 5 bin 405'inin yaşlı ve 35 bin 555'inin erkek olduğu belirtildi. Çocuklar toplam can kaybının yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Raporda yaralılar arasında 45 bin 569 çocuk, 24 bin 537 kadın ve 12 bin 269 yaşlı bulunduğu kaydedildi. Açıklanan rakamlar, saldırıların yalnızca can kayıplarıyla sınırlı kalmadığını, on binlerce çocuğun fiziksel yaralanmalarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

5 YAŞINDAN KÜÇÜK 5 BİN 444 ÇOCUK ÖLDÜ

Çocuk ölümlerinin yaş gruplarına göre dağılımı da raporda yer aldı. Hayatını kaybeden çocukların 1125'inin henüz bir yaşını doldurmadığı, 5 yaşından küçük çocuklarda toplam can kaybının ise 5 bin 444'e ulaştığı bildirildi.

Saldırıların başladığı tarihten sonra dünyaya gelen 612 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakasının kayıtlara geçtiği açıklandı.

UNICEF VERİLERİ ÇOCUK KAYIPLARININ BOYUTUNU GÖSTERİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2026 yılı insani yardım değerlendirmesinde 30 Haziran 2026 itibarıyla Gazze'de en az 21 bin 700 çocuğun öldürüldüğünü bildirmişti. Kurumun aynı değerlendirmesinde 45 bin çocuğun yaralandığı, bunlardan 11 binden fazlasının yaşamını kalıcı biçimde etkileyen yaralanmalar geçirdiği belirtilmişti.

UNICEF'in haziran sonu verileri ile Filistin Sağlık Bakanlığının ekim ayında açıkladığı rakamlar, farklı tarihlerde hazırlanmış iki ayrı değerlendirme niteliği taşıyor. Her iki kaynak da Gazze'deki çocuk kayıplarının 20 binin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

ATEŞKES SONRASINDA DA ÇOCUK ÖLÜMLERİ SÜRDÜ

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından da çocukların hayatını kaybetmesi uluslararası kuruluşların gündeminde yer aldı. UNICEF'in 6 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre, ateşkesin ilanını izleyen 300 günde en az 300 çocuk öldürüldü.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, ağustos ayında yaptığı açıklamada, ateşkes döneminde ortalama her gün bir çocuğun hayatını kaybetmesinin çocukların korunamadığını gösterdiğini vurguladı. Beigbeder, çocukların şiddetin sona ermesini beklediğini belirterek güvenliklerinin sağlanması çağrısında bulundu.

71 BİNİ AŞKIN ÇOCUK YETİM KALDI

Filistin Sağlık Bakanlığının üç yıllık raporuna göre, Gazze'de 71 bin 846 çocuk yetim kaldı. Eğitimden mahrum kalan çocuk sayısı 914 bin 102 olarak açıklanırken, 1 milyon 204 bin 102 çocuğun gıda güvencesinden yoksun olduğu belirtildi.

UNICEF'in 2026 yılı insani yardım değerlendirmesi de Gazze'de yerinden edilme sorununun devam ettiğini ortaya koydu. Kurum, en az 1,3 milyon kişinin yerinden edildiğini, çok sayıda ailenin birden fazla kez göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

ÇOCUKLARDA YETERSİZ BESLENME VAKALARI ARTTI

Gazze'deki sağlık verileri, çocukların karşı karşıya olduğu tehlikeler arasında açlık ve yetersiz beslenmenin de bulunduğunu gösterdi. Filistin Sağlık Bakanlığına göre, izleme döneminin başlangıcından itibaren yetersiz beslenme nedeniyle 157'si çocuk olmak üzere 466 kişi hayatını kaybetti.

Beş yaşından küçük çocuklarda kaydedilen akut yetersiz beslenme vakası sayısı 2024'te 40 bin 32 iken 2025'te 94 bin 86'ya yükseldi. Bu rakam, bir yılda yaklaşık yüzde 135'lik artışa karşılık geliyor. 2026'nın ocak-ağustos döneminde ise 23 bin 883 vaka kaydedildi.

Aynı rapora göre ağır akut yetersiz beslenme vakaları 2024'te 7 bin 619, 2025'te 17 bin 949 ve 2026'nın ilk sekiz ayında 3 bin 148 olarak kayıtlara geçti. Farklı süreleri kapsayan dönemlerin doğrudan karşılaştırılması mümkün olmasa da veriler, özellikle 2025 yılında yaşanan beslenme krizinin boyutunu gösteriyor.

GAZZE'DEKİ HASTANELERİN YARISI HİZMET DIŞI

Filistin Sağlık Bakanlığının raporunda sağlık altyapısındaki yıkıma da yer verildi. Bakanlığa göre Gazze'deki 38 hastanenin tamamı saldırılardan etkilendi. Hastanelerin 19'u hizmet dışı kalırken diğer 19'u faaliyetlerini kısmen sürdürebiliyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan 158 merkezden 64'ünün çalışamaz durumda olduğu, 94'ünün ise kısmen hizmet verdiği bildirildi. Raporda 1723 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, sağlık tesislerinin 825, ambulansların ise 216 kez hedef alındığı belirtildi.

Temel ilaç kalemlerinin yüzde 44'ünde, tıbbi sarf malzemesi kalemlerinin ise yüzde 54'ünde stokların tükendiği açıklandı. Laboratuvar test malzemelerindeki eksiklik oranının yüzde 83'e ulaştığı kaydedildi.

TEDAVİ İÇİN GAZZE DIŞINA ÇIKMAYI BEKLEYEN 21 BİN HASTA VAR

Raporda Gazze dışında tedavi görmek için bekleyen kayıtlı hasta sayısının 21 bine ulaştığı belirtildi. Bu hastaların 5 bin 803'ünü çocuklar oluştururken 4 bin 800 hastanın tümör nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 27'ye yükseldi. Yaşamını yitiren hastaların 264'ünün çocuk olduğu açıklandı.

ÜÇ YILLIK BİLANÇO ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DE ETKİLİYOR

Gazze'deki insani krizin sonuçları, ölümler ve fiziksel yaralanmaların ötesine uzanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığının raporunda yer verilen 2024 tarihli bir araştırmaya göre, çalışmaya katılan gençlerin yüzde 98'i yaşamlarına ilişkin sürekli kaygı duyduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 61'inde orta veya ağır düzeyde kaygı, yüzde 57'sinde ise orta veya ağır düzeyde depresyon belirtileri tespit edildi.

UNICEF, çocukların korunması, güvenli insani yardım erişiminin sağlanması ve temel sağlık, beslenme, su ve eğitim hizmetlerinin yeniden işler hâle getirilmesi çağrılarını sürdürüyor. Üç yıllık veriler, Gazze'de çocukların yalnızca saldırılar nedeniyle değil, sağlık hizmetlerine erişim güçlükleri, yetersiz beslenme ve zorunlu yerinden edilme nedeniyle de ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.