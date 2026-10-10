Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, 9 Ekim 2026 Cuma günü Eski Belediye Binası arkasındaki etkinlik alanında başladı. Üç gün sürecek festivalin ilk gününde gastronomi atölyeleri, uluslararası kültür buluşmaları ve üreticilerin katıldığı yarışmalar gerçekleştirildi. Günün en öne çıkan etkinliklerinden En Ağır Alanya Avokadosu Yarışması'nı 679 gramlık avokadosuyla Mehmet Gaparoğlu kazandı.

Alanya Belediyesi'nin 9 Ekim tarihli açıklamasına göre festival, tropikal meyve üretimini desteklemek, yerel ürünlerin ekonomik değerini artırmak ve Alanya'nın tarımsal potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl organizasyonun teması ise "Karayipler'den Alanya'ya, Tropik Bir Hikâye" olarak belirlendi.

EN AĞIR AVOKADO YARIŞMASINDA KAZANAN BELLİ OLDU

Festivalin geleneksel etkinliklerinden En Ağır Alanya Avokadosu Yarışması'nda üreticiler yetiştirdikleri avokadolarla dereceye girmek için yarıştı. Alanya Belediyesi tarafından açıklanan sonuçlara göre Mehmet Gaparoğlu, 679 gram ağırlığındaki avokadosuyla birinciliği elde etti.

Yarışmada Emrah Ünal 584 gramlık avokadosuyla ikinci, Ahmet Dalabasmaz ise 530 gramlık avokadosuyla üçüncü oldu. Birinci ile ikinci arasındaki ağırlık farkı 95 gram olarak kaydedildi. Dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri ve ziraat odası temsilcileri tarafından verildi.

ALANYA'NIN TROPİKAL MEYVELERİ MUTFAKTA BULUŞTU

Festivalin ilk gününde düzenlenen gastronomi atölyelerinde tropikal meyvelerin farklı yemeklerde değerlendirilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yemek yazarı Elif Korkmazel, tropikal meyvelerle hazırladığı tarifleri katılımcılarla paylaşırken yemek yazarı Asuman Kerkez tropikal galetta hazırladı.

Alanya'nın geleneksel mutfağı da festival programında yer aldı. Aran Lokantası işletmecisi Hayri Sünbül, kentin yöresel lezzetlerinden kuru bakla piyazının yapımını katılımcılara gösterdi. Yeni Alanyalılar Platformu kapsamında etkinliğe katılan Filipinler topluluğu ise kendi mutfak kültürlerinden esinlenen tropikal tarifler sundu.

ÜÇ ÜLKEYLE TROPİKAL TARIM KÖPRÜSÜ

Festivalin açılışına Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hermandez Recinos, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, kentte muzla başlayan tropikal meyve üretiminin zaman içerisinde avokado, mango, ejder meyvesi ve papaya gibi ürünlerle çeşitlendiğini belirtti.

Koçak, Guatemala, Nikaragua ve Panama büyükelçilerinin festival kapsamında ağırlanmasının uluslararası iş birlikleri açısından önem taşıdığını vurguladı. Festival aracılığıyla kurulacak kültürel ve ticari ilişkilerin Alanyalı üreticilere yeni fırsatlar sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

ALANYA'DA 5 BİNDEN FAZLA TROPİKAL MEYVE ÜRETİCİSİ VAR

Alanya Belediyesi'nin 2026 yılı organizasyon bilgilerine göre kentte 5 binden fazla üretici tarafından 40'ın üzerinde tropikal meyve çeşidi yetiştiriliyor. Muz, avokado ve mango başta olmak üzere farklı ürünlerin yetiştirildiği Alanya, Türkiye'nin tropikal meyve üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Belediyenin verileri, festivalin yalnızca bir tanıtım etkinliği olmadığını, aynı zamanda geniş bir üretici kitlesini ilgilendiren ekonomik bir organizasyon niteliği taşıdığını ortaya koyuyor. Etkinlikte tropikal meyvelerin gastronomide kullanımının artırılması ve ürünlerin daha geniş pazarlara tanıtılması amaçlanıyor.

Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin geçmişi ise 2022 yılına dayanıyor. İlk kez o yıl düzenlenen organizasyon, 2026'da beşinci yılına ulaştı. Festivalin bu yılki uluslararası teması, yerel üretimin farklı ülkelerin mutfak kültürleriyle buluşturulmasına odaklanıyor.

FESTİVAL 11 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi'nin resmî etkinlik takvimine göre 5. Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, 9-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Eski Belediye Binası yanındaki festival alanında 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günleri de etkinlikler devam edecek.

Festival programında gastronomi atölyeleri, tropikal meyve stantları ve kültürel etkinlikler yer alıyor. Organizasyonun ilk günü DJ Gökhan Sakaltaş'ın müzik performansıyla tamamlandı.

Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre festivalin temel hedefleri arasında üreticilerin desteklenmesi, tropikal meyvelerin ekonomik değerinin yükseltilmesi ve Alanya'nın tarım ile gastronomi turizminin birlikte geliştirilmesi bulunuyor.