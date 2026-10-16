Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 17 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO'nun resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu İhlas arasında düzenlenen toplam 12 deniz otobüsü seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BURSA-İSTANBUL ARASINDA DENİZ ULAŞIMINA HAVA ENGELİ

BUDO tarafından yapılan açıklamada, özellikle Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasında karşılıklı düzenlenen seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde planlanan seferlerin iptal edilmesi nedeniyle, hafta sonu deniz yoluyla seyahat etmeyi planlayan yolcuların ulaşım programlarında değişiklik yapmaları gerekecek.

17 EKİM CUMARTESİ İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

BUDO'nun duyurusuna göre iptal edilen 12 sefer şöyle:

Saat Sefer güzergâhı 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) 19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonuna ilişkin değerlendirmelerinde Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve rüzgâr beklendiği bildirilmişti.

Özellikle Marmara'nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilmişti.

BUDO'nun aldığı iptal kararı da bölgede beklenen olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımına etkisini ortaya koydu.

YOLCULARA SEFER SAATLERİNİ KONTROL ETME UYARISI

17 Ekim Cumartesi günü Bursa, İstanbul ve Armutlu arasında deniz yoluyla seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, yolculuk öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Hava koşullarına bağlı olarak sefer programında yeni değişiklikler yaşanabileceğinden, yolcuların BUDO'nun resmî internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip etmeleri öneriliyor.