İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından çok sayıda otomobil sel sularının altında kaldı. Su baskınları nedeniyle motor, elektronik sistem ve kaporta hasarı oluşan araçların bir kısmının kullanılamaz hale gelmesinden endişe ediliyor. Araç sahipleri ise onarım masraflarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını ve kaskosu olmayanların hangi haklara sahip olduğunu araştırıyor.

NTV'de yer alan Sel nedeniyle zarar gören otomobillerde hasarın karşılanması, aracın kasko poliçesine ve olayın meydana geliş şekline bağlı. Sigorta kapsamındaki araçlar için ekspertiz süreci başlatılabilirken kaskosu bulunmayan vatandaşların da belirli koşullarda tazminat talep etme hakkı bulunuyor.

SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLARIN HASARINI KASKO KARŞILAR MI?

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları'na göre sel ve su baskınından kaynaklanan zararlar, ek sözleşmeyle teminat altına alınabilen riskler arasında bulunuyor. Bu nedenle her kasko poliçesi sel hasarını otomatik olarak karşılamıyor.

Kasko sigortaları dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı kapsamda sunuluyor. Araç sahiplerinin poliçelerinde özellikle sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığını, teminat limitlerini ve olası muafiyet koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

Sel teminatı bulunan araçlarda motor, elektrik tesisatı, elektronik kontrol üniteleri ve iç döşemelerde meydana gelen zararlar, poliçenin kapsamı ve hasarın oluşma koşulları dikkate alınarak değerlendiriliyor.

HASAR BAŞVURUSU İÇİN BEŞ İŞ GÜNÜ ÖNEMLİ

Sel nedeniyle otomobili zarar gören vatandaşların sigorta şirketlerine gecikmeden bildirimde bulunması gerekiyor. Kasko sigortasının genel şartlarında, rizikonun öğrenilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirim yapılması yükümlülüğü bulunuyor.

Başvurunun ardından sigorta şirketi tarafından görevlendirilen eksper, aracın hasar durumunu inceliyor. İnceleme sonucunda otomobilin onarılıp onarılamayacağı, değişmesi gereken parçalar ve tahmini tamir maliyeti belirleniyor.

Araç sahiplerinin hasarlı otomobilin fotoğraflarını çekmesi, olayın gerçekleştiği yer ve zamanı kayıt altına alması, varsa tutanakları saklaması ve sigorta şirketinin yönlendirmesi olmadan kapsamlı onarım işlemlerine başlamaması önem taşıyor.

SELDE KALAN OTOMOBİL NEDEN ÇALIŞTIRILMAMALI?

Su baskınına uğrayan otomobillerde en büyük risklerden biri motorun çalıştırılmaya çalışılması. Motorun içine su girmesi durumunda piston ve bağlantı elemanlarında ciddi mekanik hasarlar meydana gelebiliyor.

Özellikle hava emiş sisteminden silindirlere ulaşan su, sıkıştırılamadığı için motorun iç parçalarına zarar verebiliyor. Bu durum motorun tamamen sökülmesini, kapsamlı onarım yapılmasını veya değiştirilmesini gerektirebiliyor.

Araç modeline ve hasarın boyutuna göre motor değişim maliyetleri yüz binlerce liraya ulaşabiliyor. Bazı otomobillerde yetkili servislerde gerçekleştirilen komple motor değişiminin 600 bin lirayı aşabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle sel sularına maruz kalan araçların marşına basılmaması, elektrik sistemlerine müdahale edilmemesi ve otomobilin çekici yardımıyla servise götürülmesi gerekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BATARYA RİSKİ BULUNUYOR

Selden etkilenen elektrikli otomobillerde yüksek voltajlı batarya sistemleri nedeniyle farklı güvenlik riskleri ortaya çıkabiliyor. Su altında kalan batarya ve elektrik bağlantılarında hasar oluşması, elektrik çarpması ve yangın riskini artırabiliyor.

Elektrikli araçların batarya bağlantılarına ve yüksek voltajlı bileşenlerine kullanıcıların müdahale etmemesi gerekiyor. Su baskınına maruz kalan otomobillerin güvenli şekilde taşınması ve uzman ekipler tarafından kontrol edilmesi önem taşıyor.

SELDE HASAR GÖREN ARAÇ NE ZAMAN PERTE AYRILIR?

Sel sularında kalan her otomobil doğrudan perte ayrılmıyor. Ekspertiz incelemesinde aracın onarım maliyeti, hasarın niteliği, güvenli biçimde onarılıp onarılamayacağı ve olay tarihindeki piyasa değeri dikkate alınıyor.

Onarımı ekonomik veya teknik açıdan uygun görülmeyen araçlarda tam hasar ya da ağır hasar işlemleri gündeme gelebiliyor. Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat ise poliçe hükümleri, ekspertiz raporu ve aracın hasar tarihindeki rayiç değeri üzerinden değerlendiriliyor.

Özellikle elektronik kontrol üniteleri, motor ve iç donanımın aynı anda zarar gördüğü otomobillerde onarım maliyeti önemli ölçüde yükselebiliyor.

KASKOSU OLMAYAN ARAÇ SAHİPLERİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Sel felaketinde otomobili zarar gören ancak kaskosu bulunmayan vatandaşların zararları otomatik olarak devlet veya belediye tarafından karşılanmıyor. Bununla birlikte zararın oluşmasında bir kurumun ya da üçüncü kişinin hukuken sorumlu tutulabilecek kusuru bulunduğu ortaya konulursa tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor.

Örneğin yağmur suyu tahliye sistemlerinin bakımındaki eksiklikler, altyapı sorunları veya gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle zararın büyüdüğü iddiaları hukuki incelemeye konu olabiliyor. Ancak yalnızca sel meydana gelmiş olması, ilgili kurumun doğrudan tazminat ödemekle yükümlü olduğu anlamına gelmiyor.

Bu tür başvurularda zararın meydana geliş şekli, ilgili idarenin sorumluluğu, kusur durumu ve olayla zarar arasındaki nedensellik bağı önem taşıyor. Araç sahiplerinin fotoğraf, video, servis raporu, ekspertiz belgesi ve varsa resmî tutanakları saklaması gerekiyor.

SİGORTA ŞİRKETİ HASARI KARŞILAMAZSA NE YAPILABİLİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu'nun başvuru kurallarına göre kasko hasarıyla ilgili uyuşmazlık yaşayan vatandaşların öncelikle sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Sigorta şirketinin talebi tamamen veya kısmen reddetmesi ya da başvurudan itibaren 15 iş günü içinde yazılı cevap vermemesi halinde, gerekli koşulların sağlanması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabiliyor.

Komisyona yapılacak başvurularda sigorta poliçesi, şirketin cevap yazısı veya başvurunun yapıldığını gösteren belgeler ile zararı kanıtlayan evraklar önem taşıyor. Başvurular Sigorta Tahkim Komisyonunun internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Komisyonun 16 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren ücret tarifesine göre 8 bin 500 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru ücreti 600 lira olarak uygulanıyor. 85 bin 1 lira ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise en az 1.750 lira olmak üzere uyuşmazlık tutarının yüzde 1,8'i oranında ücret alınıyor.

SEL SONRASI ARAÇ SAHİPLERİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Su baskınından etkilenen araçların motorunun çalıştırılmaması, hasarın fotoğraf ve videolarla belgelenmesi, sigorta şirketine süresi içinde bildirim yapılması ve otomobilin uzman kontrolünden geçirilmesi gerekiyor.

Araç sahiplerinin onarım öncesinde ekspertiz raporunu incelemesi, değiştirilecek parçalar hakkında bilgi alması ve hasar dosyasına ilişkin belgeleri saklaması, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sigorta uyuşmazlıklarında hak kaybının önlenmesine yardımcı olabiliyor.