İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışların ardından çok sayıda ev, iş yeri ve araç sel sularından etkilendi. Su altında kalan bazı otomobillerde ciddi mekanik ve elektronik arızalar oluşurken ağır hasar gören araçların perte ayrılması gündeme geldi.

Yaşanan olayların ardından araç sahipleri, sel nedeniyle oluşan zararların nasıl karşılanacağını araştırmaya başladı. Kasko sigortası bulunan vatandaşlar poliçelerindeki teminatlardan yararlanabilirken sigortası olmayanlar için de belirli şartlarda hukuki başvuru yolları bulunuyor.

KASKO POLİÇESİNDE SEL TEMİNATINA DİKKAT

NTV'de yer alan habere göre sel nedeniyle aracı zarar gören vatandaşların ilk olarak kasko poliçelerini kontrol etmesi gerekiyor.

Kasko sigortaları dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko gibi farklı kapsamlarla sunuluyor. Ancak her poliçe sel ve su baskını nedeniyle oluşan zararları karşılamayabiliyor.

Poliçesinde sel ve su baskını teminatı bulunan araç sahipleri, hasarlarının karşılanması için sigorta şirketlerine başvurabiliyor.

HASAR BİLDİRİMİNDE SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Selden etkilenen araç sahiplerinin sigorta şirketlerine mümkün olan en kısa sürede hasar bildiriminde bulunması önem taşıyor.

Kasko sigortalarında hasarın genel olarak beş iş günü içerisinde bildirilmesi gerekiyor. Başvurunun ardından görevlendirilen eksper, araçtaki hasarı inceleyerek onarımın mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Tamir edilebilecek araçlar için onarım süreci başlatılırken ağır hasarlı otomobillerde poliçe şartlarına göre pert işlemleri ve tazminat ödemeleri gündeme gelebiliyor.

SELDE KALAN ARACINIZI KESİNLİKLE ÇALIŞTIRMAYIN

Uzmanlar, sel sularına maruz kalan araçların çalıştırılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Motor bölümüne su girmesi, ciddi mekanik arızalara yol açabiliyor. Özellikle silindirlere su dolması durumunda motorun iç parçalarında büyük hasarlar meydana gelebiliyor.

Bu tür arızalarda motorun tamamen sökülmesi, onarılması veya değiştirilmesi gerekebiliyor. Bazı araç modellerinde motor değişim maliyetinin 600 bin lirayı aşabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle su altında kalan otomobillerin marşına basılmaması ve çekici yardımıyla servise götürülmesi öneriliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Sel sularına maruz kalan elektrikli otomobillerde ise yüksek voltajlı batarya sistemleri nedeniyle farklı güvenlik riskleri ortaya çıkabiliyor.

Elektrik kaçağı ve akıma kapılma tehlikesine karşı bu araçlara bilinçsizce müdahale edilmemesi gerekiyor.

Uzmanlar, su baskınına uğrayan elektrikli araçların yalnızca eğitimli ekipler tarafından kontrol edilmesi ve güvenli şekilde servise taşınması gerektiğini vurguluyor.

KASKOSU OLMAYANLAR DA TAZMİNAT İSTEYEBİLİR

Sel nedeniyle aracı zarar gören ancak kasko sigortası bulunmayan vatandaşlar için de belirli koşullarda tazminat talep etme hakkı bulunuyor.

Zararın yetersiz altyapı, yağmur suyu tahliye sistemlerindeki eksiklikler veya gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana geldiği durumlarda ilgili kamu kurumlarının sorumluluğu gündeme gelebiliyor.

Bu kapsamda araç sahipleri, zararın oluşmasında kamu hizmetinin gerektiği gibi yerine getirilmemesinin etkili olduğunu ileri sürerek ilgili belediyeye veya sorumlu kamu idaresine başvurabiliyor.

ALTYAPI EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLİRSE TAZMİNAT GÜNDEME GELEBİLİR

Sel hasarlarında kamu kurumlarından tazminat alınabilmesi için zararın yalnızca yağış nedeniyle meydana gelmiş olması yeterli görülmüyor.

İlgili kurumun hizmet kusurunun bulunması ve bu kusur ile oluşan zarar arasında bağlantı olduğunun ortaya konulması gerekiyor.

Özellikle yağmur suyu kanallarının yetersizliği, altyapı bakımının yapılmaması veya gerekli tedbirlerin alınmaması gibi durumlar hukuki değerlendirmeye konu olabiliyor.

TAZMİNAT İÇİN İDARİ YARGIYA BAŞVURULABİLİR

Kaskosu bulunmayan araç sahipleri, zararlarının karşılanması amacıyla öncelikle sorumlu olduğunu düşündükleri kamu idaresine başvurabiliyor.

Başvurunun reddedilmesi veya yasal sürede yanıt verilmemesi halinde, gerekli şartların oluşması durumunda idari yargıda tam yargı davası açılabiliyor.

Mahkeme, olayın meydana geliş şeklini, altyapı hizmetlerinin yeterliliğini ve kamu kurumlarının sorumluluğunu değerlendiriyor. İdarenin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde zararın tazminine karar verilebiliyor.

Ancak her sel hasarının tazminatla sonuçlanmadığı ve başvuruların olayın koşullarına göre değerlendirildiği belirtiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİ HASARI BELGELEMELİ

Sel nedeniyle otomobili zarar gören vatandaşların hasarı fotoğraf ve videolarla kayıt altına alması, servis ve çekici belgelerini saklaması önem taşıyor.

Sigorta başvurularında ve olası hukuki süreçlerde bu belgeler, zararın tespit edilmesine yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar, araç sahiplerinin hak kaybı yaşamamak için başvuru sürelerine dikkat etmeleri ve gerektiğinde hukuki destek almaları gerektiğini belirtiyor.