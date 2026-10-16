Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde aşırı yağışlar sonucu sel felaketine sahne olan üç il için acil destek paketini devreye aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da mağduriyet yaşayan vatandaşların temel gereksinimlerinin hızla karşılanması amacıyla toplam 40 milyon lira tutarında bir kaynağın ilgili bölgelere gönderildiğini duyurdu.

Afet bölgelerinde maddi yardımların yanı sıra psikolojik iyileştirme süreçleri de eş zamanlı olarak başlatıldı. Bakanlığa bağlı psikososyal destek uzmanlarının sahada aktif olarak görev yaptığını belirten Göktaş, afetzedelerin yalnız bırakılmadığını vurguladı.

YARDIMLAR NASIL ULAŞTIRILACAK?

Bölgeye aktarılan 40 milyon liralık ödeneğin dağıtımı, doğrudan yerel kurumlar üzerinden organize ediliyor. İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla tek tek hane ziyaretleri gerçekleştirilerek, afetten zarar gören ailelerin acil ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor ve sağlanan kaynaklar bu doğrultuda hak sahiplerine ulaştırılıyor.

Söz konusu destek hamlesi, selden ciddi şekilde etkilenen Antalya ve çevresindeki yaraların sarılması açısından bölge kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İlgili kurumların afet bölgelerindeki hasar tespit ve sosyal iyileştirme çalışmaları ise kesintisiz şekilde devam ediyor.