Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşların BES'ten toplu şekilde ayrıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, sistemin büyümeye devam ettiği ifade edildi.

BES'TEN KİTLESEL ÇIKIŞ İDDİALARINA YALANLAMA

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden kitlesel çıkışlar yaşandığına yönelik haber ve paylaşımların asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

SON BİR AYDA 100 BİNDEN FAZLA NET SÖZLEŞME ARTIŞI

DMM, iddiaların aksine Bireysel Emeklilik Sistemi'nde büyümenin devam ettiğini açıkladı.

Güncel BES istatistiklerine işaret edilen açıklamada, son bir aylık dönemde 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleştiği belirtildi.

Aynı dönemde sisteme önemli miktarda yeni kaynak girişi olduğu da vurgulandı.

DMM, söz konusu verilerin sistemde kitlesel çıkış yaşandığı yönündeki iddiaları desteklemediğini ifade etti.

DEVLET KATKISI VE SİSTEMİN BÜYÜMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sunduğu devlet katkısı ve uzun vadeli tasarruf imkânlarına da dikkat çekildi.

DMM, BES'in devlet katkısı, güven ve istikrar ortamıyla büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların çalışma hayatları boyunca düzenli birikim yapmalarını ve emeklilik dönemleri için ek gelir oluşturmalarını amaçlayan özel emeklilik sistemlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

VATANDAŞLARA ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN UYARISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, özellikle finans piyasalarına ilişkin doğrulanmamış bilgilerin yayılmasına karşı vatandaşları uyardı.

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

BES'TE SON DURUM NE?

DMM'nin 16 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kitlesel çıkış yaşandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Merkez tarafından paylaşılan bilgilere göre son bir ayda net sözleşme sayısı 100 binin üzerinde artarken, sisteme yeni kaynak girişleri de devam etti.

Bununla birlikte açıklamada toplam katılımcı sayısı, sistemde biriken fonların güncel büyüklüğü ve çıkış yapan katılımcıların sayısına ilişkin ayrıntılı veriler paylaşılmadı.

DMM, vatandaşların BES'e ilişkin güncel bilgileri yetkili kurumların resmî açıklamalarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.