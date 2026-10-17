Uluslararası motor sporlarında Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki Alp Aksoy, kariyerinde tarihi bir adıma imza attı. Genç yetenek, yaklaşık bir yıl süren kapsamlı değerlendirmelerin ardından Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilen ilk Türk pilot olma başarısını gösterdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve resmi makamlar tarafından aktarılan bilgilere göre, Aksoy bu prestijli programa çoklu aşamaları aşarak seçildi. Sürüş performansı, simülatör verileri ile fiziksel ve zihinsel testlerin tamamından en yüksek dereceyi alan sporcu, dünya devinin radarına girmeyi başardı. Yapılan sözleşmenin beş yıllık bir süreyi kapsadığı bildirildi.

GELECEK SEZONKİ ROTA NERESİ?

Bu sezon Prema Racing takımıyla İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda direksiyon sallayan Aksoy, önümüzdeki yıl Avrupa Formula Bölgesel Şampiyonası'nda piste çıkacak. Motor sporlarına henüz dört yaşındayken başlayan ve ilk yarış deneyimini beş yaşında Dubai'de yaşayan genç pilotun uzun vadeli hedefi, Formula 1 arenasında yarışan ilk Türk olmak.

FERRARİ SÜRÜCÜ AKADEMİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en köklü motor sporları markalarından biri olan Ferrari'nin gelişim programı, geleceğin Formula 1 pilotlarını yetiştirmek amacıyla özel olarak kurgulanıyor. Bu akademiye seçilen yetenekler, sadece teknik sürüş becerilerini değil, aynı zamanda üst düzey yarış mühendisliği ve mental dayanıklılık konularında da kapsamlı bir eğitim sürecinden geçerek motor sporlarının zirvesine hazırlanıyor.

RESMİ MAKAMLARDAN TAM DESTEK

Tarihi anlaşmanın duyurulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayınladığı mesajla genç pilotu kutlayarak elde edilen başarının önemine dikkat çekti. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise kararın sadece sporcu ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları tarihi adına da büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.