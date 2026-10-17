Türkiye'nin önemli tarımsal üretim kalemlerinden olan zeytinde yeni hasat sezonu açıldı. Sektörel verilere göre, ülke genelinde bu yıl 450 ile 500 bin ton arasında zeytinyağı ve 750 ile 800 bin ton arasında sofralık zeytin rekoltesi bekleniyor.

Zeytinciliğin merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de üreticiler tarlalara inerek hasat hareketliliğine başladı. Bölgede üretim yapan Nermin Hanım Zeytinliği, yeni sezonu üç gün süren özel bir hasat etkinliğiyle karşıladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE İHRACAT HEDEFLERİ

Toplam 4 bin 200 dönüm arazi üzerinde 60 bin ağaçla faaliyet gösteren işletme, yeni sezonda 300 ton sızma zeytinyağı ve 200 ton sofralık zeytin elde etmeyi planlıyor. Şirket kurucusu Nermin Gelbal Gökduman'ın yaptığı açıklamaya göre, 2026-2027 sezonunun oldukça verimli geçmesi öngörülüyor. Gökduman, premium segmentte büyümeyi amaçladıklarını belirterek özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya pazarlarına yönelik çalışmaları artırdıklarını bildirdi.

TÜRKİYE KÜRESEL ZEYTİNYAĞI PAZARINDA NEREDE?

Türkiye, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz havzası ülkeleriyle birlikte dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasında yer alıyor. Son yıllarda Avrupa'da yaşanan iklim krizleri ve kuraklık nedeniyle daralan rekolte, Türk üreticilerin uluslararası pazarlardaki pazar payını artırması için stratejik bir zemin oluşturuyor.

Halihazırda Hollanda ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderen yerli markalar, uluslararası arenada da kalite tescili alıyor. Edremit merkezli firmanın ürünlerinin bugüne kadar New York, Tokyo, Londra ve İtalya'daki çeşitli zeytinyağı yarışmalarında altın madalya ile 'Sınıfının En İyisi' ödüllerine layık görüldüğü aktarıldı.