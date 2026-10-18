AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 10. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan Yayman, vatandaşlarla birlikte zeytin hasadı yaptı ve ekim için hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.

15 Temmuz Millî İrade Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan Yayman, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

HATAY'DAKİ BÜYÜK PROJELERE DEĞİNDİ

Hatay'da devam eden yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Yayman, kentte önemli ulaşım projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Yayman, "Hatay'ın 'çılgın projeleri' olarak adlandırılan çalışmaları, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıyoruz. Amanos Tüneli'ni içinde tren rayı olmak suretiyle yapıyoruz. Başladı, çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi. Yine Belen otoyolu yıllardır konuşulan bir meseleydi. Otoyol başladı, tüneller açılmaya devam ediyor, viyadükler yapıldı." dedi.

Altınözü-Antakya kara yolunun ihalesinin de gerçekleştirildiğini belirten Yayman, "Bu yol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafından ihale edildi. Yol devam ediyor. Gerekli ödenekleri ayıracağız ve Altınözü yolunu tamamlayacağız. Bunun da müjdesini verelim." ifadelerini kullandı.

"HATAY'DA HİZMETLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Cumhur İttifakı'nın Hatay'daki yerel yönetim çalışmalarına değinen Yayman, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yayman, "Cumhur İttifakı olarak biz, Allah'a çok şükür ki birlik ve beraberlikle Hatay'ı AK belediyeciliğe, Cumhur İttifakı belediyeciliğine kavuşturduk. Bundan sonra da buradaki hizmetler, çalışmalar artarak devam edecektir. Hiç kimsenin kaygısı olmasın." diye konuştu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara da değinen Yayman, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"CUMHUR İTTİFAKIMIZIN ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstererek Türkiye Yüzyılı hedeflerini daha ileri taşımak istediklerini belirten Yayman, vatandaşların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yayman, "Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin kendi içerisinde yaşanan sorunlara karşı da taviz vermeyeceğini belirten Yayman, şöyle devam etti:

"AK Parti, ismi gibi ak bir partidir. Nefsine yenik düşen, bir problemin parçası hâlinde olanla ilgili Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi biz asla beraber yol yürümeyiz, yollarımızı ayırırız ve bu sorunları çözerek daha da güçlü biçimde yolumuza devam ederiz. Hiç kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere 'Dönün aynada kendinize bakın' diyoruz."

MUHALEFETE BELEDİYELER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Yayman, belediyelerdeki kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin iddialarını gündeme getirdi.

Yayman, "Dolayısıyla AK Parti'ye bu meselelerde laf yetiştirenler önce belediyelerdeki kamu bütçesini nasıl israf ettiklerini, yolsuzluklara bulaştıklarını, kamu maliyesini zarara uğrattıklarını ve gece yarısı birbirlerine attıkları mesajları ifade etmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA İSTİYORUZ"

Konuşmasında yeni anayasa çağrısını yineleyen Yayman, Türkiye'nin siyasi ve idari yapısının güncellenmesi gerektiğini savundu.

Yayman, "Türkiye'nin siyaset, kamu yönetimi ve yerel yönetimler yazılımını güncelleyecek, Türkiye'yi küresel güç hâline getirecek yeni bir anayasa talebimizi Altınözü Festivali'nden bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz." dedi.

Mevcut anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını savunan Yayman, "Bu anayasa milletimize dar gelmektedir. Türkiye küresel bir güç hâline gelecekse bunun yolu yeni bir devlet ve siyaset yazılımı ile yeni bir anayasadan geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ZEYTİN ÜRETİMİNDE KALİTE VE VERİMLİLİK VURGUSU

Festivalde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı da bölgedeki zeytin üretiminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Masatlı, "Zeytinimizin hem kalitesinin ölçülmesi hem de çiftçimizin verimliliğinin yükseltilmesi bakımından arkadaşlarımız gece gündüz çalışmaktadır. Bizler burada zeytini en kaliteli şekilde hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunmak için hep beraber gayret edeceğiz." diye konuştu.

Festivalin açılış töreninde AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da birer konuşma yaparak festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.