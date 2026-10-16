Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın da dahil olduğu 33 ilde eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 119 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

ANTALYA DA OPERASYONUN YAPILDIĞI İLLER ARASINDA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle genişletildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Antalya da yer aldı.

Antalya'nın yanı sıra Adana, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BANKA HESAPLARI VE GSM HATLARI MERCEK ALTINDA

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, şüphelilerin ülke genelinde örgütlü şekilde faaliyet göstererek yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin işlemlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların transferini sağladıkları belirtildi.

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, söz konusu para hareketleri ve şüphelilerin bağlantıları incelemeye alındı.

119 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

33 ili kapsayan soruşturma kapsamında 119 şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatıldığı açıklandı.

Operasyonun Antalya ayağında kaç şüphelinin bulunduğuna ve kentte gerçekleştirilen işlemlerin ayrıntılarına ilişkin ise henüz ayrı bir bilgi paylaşılmadı.

BAKANLIKTAN OPERASYON EKİPLERİNE TEBRİK

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan emniyet mensuplarını ve soruşturmayı koordine eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik soruşturmanın ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü bildirildi.